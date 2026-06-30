Mujer huésped apuñaló a hombre mientras dormía: acusación por homicidio en Nueva York

Kristin Sculley, joven de 22 años, fue acusada de homicidio por apuñalar a Robert Carragher III (28) mientras él dormía en su domicilio en el condado Nassau de Long Island (NY).

Sculley, de 22 años, compareció el miércoles ante el juez Robert Bogle para la lectura de los cargos presentados por un gran jurado. Se declaró “no culpable” y quedó bajo custodia. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 24 de julio. De ser condenada se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

“En plena noche, mientras Robert Carragher III dormía en su propia cama, la acusada presuntamente le clavó una navaja automática en el cuello”, declaró la fiscal de distrito Anne T. Donnelly en un comunicado. “Kristin Sculley había sido acogida en el hogar de la víctima como una conocida de confianza; sin embargo, sacó un cuchillo de su bolso para perpetrar, presuntamente, este brutal ataque. Ninguna familia debería tener que soportar la pesadilla que vivieron los padres de la víctima al ver morir a su hijo en sus brazos. Mi oficina está comprometida a buscar justicia y tenemos la intención de hacer que la acusada responda plenamente por este horrendo crimen”.

Según la acusación formal, el pasado 31 de mayo aproximadamente a las 8:40 p.m. la sospechosa llegó al número 59 Beaumont Av en Massapequa, donde la víctima residía con sus padres. Sculley conocía a la Carragher desde hacía varios años.

Esa noche la acusada pasó varias horas en casa de la víctima y estuvo viendo la televisión en el dormitorio de él, situado en el sótano. En algún momento de la madrugada del 1 de junio la sospechosa salió del dormitorio de la víctima para buscar un cuchillo en su bolso en una habitación contigua. Posteriormente, regresó al dormitorio y presuntamente apuñaló a Carragher en el cuello mientras.

Carragher se despertó y corrió hacia la planta superior, dirigiéndose a la habitación de sus padres y gritando que había sido apuñalado. Cuando los agentes del Departamento de Policía del condado Nassau llegaron al lugar encontraron a la víctima tendida en el suelo de la cocina con una herida de arma blanca en el cuello. Luego se certificó su fallecimiento.

La policía localizó a la acusada escondida en el cuarto de lavado del sótano -situado cerca del dormitorio de la víctima- y con sangre en la ropa. También se recuperó un cuchillo. Sculley fue detenida en la escena. Se desconoce el motivo del crimen. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Liyong Ye fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de matar a una madre -su roommate- y herir con un martillo a los niños de la víctima en Brooklyn (NYC) en 2023.

En marzo de este año Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn (43), en Long Island (NY).

En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En el verano de 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; después su roommate fue detenido y acusado.