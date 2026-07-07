Niña ahogada en paseo a la playa: tragedia del 4 de julio en Nueva York

Un paseo a la playa de Brooklyn a Long Island durante el Día de la Independencia terminó en tragedia cuando la niña Kiara Paolasin pereció ahogada.

La víctima de 6 años murió en Sebonac Creek a las 8:09 a.m. del sábado tras ser arrastrada desde la playa por una fuerte corriente en Southampton, informó la policía del condado Suffolk.

Tras una llamada a 911 los equipos de emergencia llegaron al lugar y fueron informados de que la niña había sido arrastrada por la corriente hacia la bahía Great Peconic, un estuario situado entre las ramificaciones norte y sur de Long Island (NY).

Un kayakista sacó del agua el cuerpo de la víctima, que no presentaba signos vitales. Fue trasladada al Southampton Hospital, donde se certificó su fallecimiento. La policía dijo que la víctima era residente de Brooklyn (NYC) y estaba visitando la playa con su familia durante el fin de semana festivo.

Al parecer Paolasin entró al agua para recuperar el calzado que había perdido, se resbaló y fue arrastrada por la corriente. Un familiar de 16 años intentó llevar a la niña a la orilla, pero no lo logró, acotó ABC News.

La Oficina del Médico Forense del condado de Suffolk y la División de Detectives del Departamento de Policía de Southampton continúan investigando el incidente. Se insta a cualquier persona que tenga información adicional a ponerse en contacto con las autoridades.

La ciudad de Nueva York ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años). Antes de dirigirse a la playa o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Infortunios similares

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

La semana pasada Harbe Nagi, un niño autista de 7 años que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta en el norte del estado Nueva York.

El mes pasado Davoris “Peter” Carter III, niño de 14 años, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en una playa en Wildwood, Nueva Jersey. En un caso similar, el 30 de mayo Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC).

En agosto del año pasado una mujer y un hombre murieron ahogados con pocos minutos de separación en playas de Brooklyn (NYC) y Nueva Jersey. También en el verano de 2025 un joven inmigrante africano de 23 años fue encontrado sin vida días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens.

En julio de 2025 se encontró el cuerpo de un hombre flotando cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues había trabajado como salvavidas.

Desde abril de 2025 desapareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Aún no ha sido encontrado, aunque se presume que falleció ahogado. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.

En octubre de 2024 el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En agosto de 2023 un niño autista de 9 años se ahogó luego de desaparecer de la tienda Ikea en Brooklyn (NYC).