Penélope Cruz dedica un mensaje a una niña rescatada tras terremotos en Venezuela

La actriz española Penélope Cruz envió un mensaje a Fabiana, una niña venezolana de 12 años que fue rescatada tras pasar 30 horas bajo los escombros de su edificio que se colapsó por el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio.

La ganadora del Oscar le dedicó un mensaje a Fabiana en el que destacó la inspiración que ha significado su historia. “Hola, Fabi, te mando un beso muy, muy grande. Decirte que tu sonrisa está en la cabeza de todos; tus mensajes, tus palabras, tu fuerza, tu valentía nos han impactado y nos han dado una lección. Estoy deseando conocerte, me han contado que quieres ser actriz y estoy segura de que te va a ir muy bien y de que vas a poder cumplir todos tus sueños”, dijo la española.

Fabiana Blanco es una niña de 12 años que sobrevivió al colapso de su edificio en Caraballeda, una localidad del estado costero La Guaira, el cual fue el más afectado por el terremoto de 7,2 seguido de otro de 7,5 con tan solo unos pocos segundos de diferencia.

Fabiana se encontraba sola en su casa cuando su edificio se derrumbó tras los terremotos. Antes del colapso se refugió en la cocina, pero en cuestión de segundos las paredes y todo a su alrededor se derrumbó sobre ella. Su madre, Karina, se encontraba afuera haciendo todo lo posible para que los equipos de rescate sacaran a su hija de entre los escombros una vez que Fabiana pudo dar señales de vida.

Luego de 32 horas de búsqueda, los cuerpos de rescate y voluntarios pudieron cavar un túnel entre los escombros y vieron a Fabiana. El video del momento en el que logran divisar a la adolescente recorrió las redes sociales, ya que, a pesar de estar viviendo unas horas aterradoras, Fabiana le regaló una dulce sonrisa a sus rescatistas y se mostró optimista.

La adolescente fue rescatada ilesa, con algunas heridas causadas por los escombros. De las 50 personas que vivían en su edificio, solo tres fueron rescatadas con vida.

Para este 7 de julio, las autoridades venezolanas han confirmado 3,685 fallecidos y 16,740 heridos por los terremotos. Tras este desastre natural, decenas de artistas y celebridades venezolanas que viven fuera de Venezuela organizaron campañas de recaudación de fondos y centros de acopio para enviar insumos para las personas en Venezuela que se encuentran heridas o que perdieron su hogar.

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