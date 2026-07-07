Programa que agiliza contrataciones públicas seguirá hasta 2028; la ciudad de Nueva York decide no participar

El estado de Nueva York extenderá hasta 2028 un programa que ha permitido cubrir decenas de miles de puestos gubernamentales al agilizar los procesos de contratación, aunque la ciudad decidió no incorporarse a la iniciativa pese a enfrentar una persistente crisis de vacantes.

La gobernadora Kathy Hochul anunció a finales de junio la ampliación del programa NY HELPS por dos años adicionales, después de que su fecha de vencimiento inicial estuviera prevista para 2026.

Creado durante la emergencia de la pandemia, NY HELPS permite a los gobiernos estatales y locales contratar trabajadores con mayor rapidez al suspender temporalmente el requisito de aprobar exámenes de servicio civil para ciertos puestos, reseñó New York Focus.

Datos citados por el medio señalan que el programa logró incorporar a 42,506 empleados en agencias estatales hasta mayo, mientras que gobiernos de condados, ciudades y municipios contrataron a otros 17,667 trabajadores.

Sin embargo, la administración del alcalde Zohran Mamdani indicó que la ciudad no se sumará al programa, a pesar de la extensión aprobada por el estado.

La tasa de vacantes de la ciudad se ha mantenido cerca del 4.5% desde 2024, con niveles aún mayores en algunas agencias, lo que ha afectado la prestación de servicios públicos.

Uno de los principales obstáculos es el prolongado sistema de contratación basado en exámenes de servicio civil. Para aproximadamente el 80% de los empleos municipales que requieren una prueba, los candidatos deben registrarse para uno de más de 100 exámenes distintos, esperar la programación de la evaluación, pagar en muchos casos una tarifa y aguardar hasta un año adicional para que se publiquen las listas de aspirantes elegibles.

En total, el proceso desde el examen hasta la contratación puede superar los 15 meses.

Dan Kastanis, portavoz del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad, explicó que la administración está enfocada en modernizar el sistema de servicio civil, aunque evitó referirse directamente a los problemas de falta de personal.

“Estamos aquí para ayudar a garantizar que las agencias de la ciudad tengan grupos calificados de candidatos para contratar”, afirmó Kastanis, quien agregó que trabajan junto con sindicatos, agencias municipales y otros sectores para actualizar el sistema.

Diversos defensores de la reforma laboral han pedido que Nueva York se incorpore a NY HELPS y argumentan que las vacantes están afectando servicios esenciales.

La agencia municipal de servicios sociales ha tenido dificultades para responder a la demanda pese a las horas extra obligatorias; la agencia de vivienda registra una tasa de vacantes del 12%, lo que ha contribuido a retrasos en revisiones de proyectos y mayores costos de construcción, de acuerdo con Focus.

Además, el Departamento de Salud e Higiene Mental atribuyó una reducción en las inspecciones de restaurantes a la falta de inspectores. Incluso el propio Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad mantiene una tasa de vacantes cercana al 16%.

Fuera de la ciudad de Nueva York, el programa ha tenido una amplia aceptación: 52 de los 57 condados del estado se han incorporado, al igual que ciudades como Albany, Kingston, Troy y Rochester. La Comisión de Servicio Civil del estado, integrada por tres miembros, aprobó la extensión del programa durante una reunión celebrada el 13 de mayo.

La negativa de la ciudad a participar también podría estar relacionada con la oposición de algunos sindicatos municipales. Organizaciones como DC 37 y la United Federation of Teachers habían demandado anteriormente para bloquear el intento de la administración del exalcalde Eric Adams de integrarse al programa en 2024.

Los sindicatos defienden el actual modelo de servicio civil, al considerar que protege los ascensos basados en mérito, evita favoritismos políticos y garantiza que los nuevos empleados cumplan requisitos uniformes mediante exámenes.

Sus críticos sostienen que el sistema es demasiado lento y señalan que otras grandes ciudades reservan este tipo de pruebas solo para áreas específicas, como policía y bomberos.

Funcionarios de la administración Mamdani han asegurado que la situación de personal podría mejorar después de que el alcalde eliminara en febrero una política heredada de Adams que permitía cubrir una vacante solo cuando dos empleados abandonaban sus puestos.

La comisionada del DCAS, Yume Kitasei, también ha señalado que parte del problema está relacionado con la complejidad del sistema y la falta de información entre los residentes sobre cómo acceder a empleos públicos.

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