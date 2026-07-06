Funcionarios de salud de NY bajo alerta por nuevas normas de Medicaid que amenazan la cobertura de miles

Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York están realizando estrategias para mantener inscritas a la mayor cifra de personas posibles en Medicaid, antes de que entren en vigencia en enero los nuevos requisitos laborales para el programa público de seguro médico, lo que podría dejar a miles de ciudadanos sin cobertura.

El nuevo presupuesto municipal incluye $3 millones de dólares para que el Departamento de Salud contrate a trabajadores de salud comunitarios que ayuden a los residentes a entender los nuevos requisitos laborales federales y a determinar si cumplen con las condiciones necesarias para alguna de las muchas exenciones posibles.

Alister Martin, comisionado de salud, dijo que también se están llevando a cabo conversaciones sobre otras maneras de mantener a la población asegurada, como la creación de oportunidades de voluntariado en el gobierno municipal que cumplan con los requerimientos federales. En el departamento de salud, esto podría implicar ayudar a otros a evitar perder su cobertura, agregó.

“Se están llevando a cabo conversaciones entre diferentes agencias municipales sobre cómo podemos intervenir y decir: ‘Sí, esto es un desastre. Esta es una política desacertada. Y también, transformemos esto en una oportunidad para la gente'”, expresó Alister.

Medicaid ofrece cobertura médica a 6.4 millones de personas de bajos ingresos en todo Nueva York, y más de la mitad de ellas residen en los cinco distritos del estado, de acuerdo con los datos estatales. El Departamento de Salud estatal pronostica que al menos 475,000 personas en todo el estado perderán la cobertura de Medicaid como resultado de las nuevas obligaciones laborales que podrían afectar la elegibilidad; estas están siendo impugnadas en los tribunales.

Las nuevas normas dicen que los beneficiarios de Medicaid no exentos de entre 19 y 4 deben demostrar que trabajan o hacen otra actividad elegible para mantener su cobertura.

Los neoyorquinos pueden cumplir con los mencionados requisitos ganando al menos $580 dólares mensuales o laborando. Participando en programas de empleo o haciendo servicio comunitario por al menos 80 horas al mes. Estar inscrito en un programa educativo a tiempo parcial también cumple con el requisito, al igual que hacer alguna combinación de estas actividades.

Los requisitos laborales de Medicaid se promulgaron a través del amplio proyecto de ley de gastos internos HR1, aprobado por los republicanos del Congreso y el presidente Donald Trump en 2025.

La administración republicana publicó nuevas normas el mes de junio con más detalles sobre cómo los programas estatales de Medicaid deben implementar la ley.

Dicha ley exime de los requisitos laborales a una extensa gama de grupos, incluidos los jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal, las mujeres embarazadas, las personas en rehabilitación por consumo de drogas o alcohol y las personas que son “médicamente frágiles”, es decir, que tienen enfermedades o discapacidades graves.

No obstante, Nueva York y otros 24 estados están demandando al gobierno de Trump por las normas publicadas el mes pasado, ya que aseguran que dichas políticas establecen requisitos demasiado estrictos para que las personas puedan acogerse a la exención por fragilidad médica, lo que pone en peligro a los pacientes más vulnerables de perder el acceso a la atención médica.

Las normas de la administración establecen que no basta con tener una enfermedad grave como cáncer o VIH, sino que la persona también debe demostrar que la mencionada enfermedad le impide cumplir con los requerimientos laborales federales.

Según la demanda, esto se traduce en que los estados no podrán utilizar datos como las reclamaciones de seguros para verificar automáticamente si las personas cumplen con los requisitos para las exenciones por fragilidad médica, lo que les supone un obstáculo más grande para mantener la cobertura.

La ley federal dice que los estados son responsables de verificar que los residentes reúnen los requisitos para recibir Medicaid y están obligados, siempre que sea posible, a usar los datos y documentos disponibles para confirmar la elegibilidad de una persona sin pedirle información adicional.

Incluso si el Departamento de Salud del Estado de Nueva York usa esas herramientas en la mayor medida posible, explicó Martin, su agencia estima que entre 400,000 y 900,000 beneficiarios de Medicaid en los cinco distritos todavía tendrán que tomar algún tipo de medida para demostrar su elegibilidad.

“Si la gente no tiene cuidado, su cobertura de Medicaid estará en riesgo”, manifestó Martin. “Si no saben lo que tienen que hacer, habrá problemas”.

El Departamento de Salud estatal enviará notificaciones antes del 1 de septiembre a los neoyorquinos beneficiarios de Medicaid que estén sujetos a los nuevos requisitos laborales, explicándoles los pasos que deben seguir para mantener su cobertura.

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