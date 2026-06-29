Tengo dolor en el pecho: cómo saber si es un infarto y qué hacer

Expertos en salud reconocen que no cualquier persona puede distinguir un infarto de otras afecciones. Sin embargo, también aclaran que no todo dolor en el pecho significa que estás sufriendo un ataque cardíaco.

Aunque existen muchas causas posibles, desde problemas musculares hasta trastornos digestivos o episodios de ansiedad, cualquier señal debe ser atentida como emergencia médica, ya que actuar con rapidez marca la diferencia en un caso u otro.

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Cómo saber si el dolor en el pecho es un infarto

Existen características que ayudan a identificar cuándo el dolor requiere atención médica inmediata y el síntoma más frecuente de un infarto es una sensación de presión, opresión o peso intenso en el centro del pecho.

La Asociación Americana del Corazón (AHA), explica que a diferencia de un pinchazo localizado, esta molestia suele ser continua y no cambia al respirar profundamente, toser o presionar la zona con la mano.

Otro aspecto importante es la duración. En la mayoría de los casos, el dolor persiste durante más de 15 o 20 minutos y no desaparece con el reposo.

Asimismo, el infarto no siempre se limita al pecho. Según reseña Mayo Clinic, con frecuencia, el dolor se irradia hacia otras zonas debido a la forma en que el cerebro interpreta las señales nerviosas. Las áreas más habituales son:

El brazo izquierdo, aunque también puede afectar el derecho

El cuello

La mandíbula

La espalda, especialmente entre los omóplatos

Los hombros o la parte alta del abdomen

Cuando esta irradiación aparece junto con presión en el pecho, aumenta la sospecha de un problema cardíaco, generalmente un infarto.

En mujeres, adultos mayores y personas con diabetes, los síntomas pueden ser menos evidentes. Algunas personas presentan principalmente falta de aire, cansancio extremo, náuseas o molestias en la espalda o la mandíbula, sin un dolor intenso en el pecho.

Qué hacer si crees que tú o alguien está sufriendo un infarto

El primer paso, sin pensarlo, es llamar al 911 o al servicio local de emergencias. La ambulancia permite que el paciente reciba atención médica desde el traslado y llegue a un hospital preparado para tratar este tipo de urgencias.

De acuerdo con Hospital Angeles Health System, no es recomendable conducir si eres quien presenta los síntomas. Si estás acompañado, evita que la persona afectada maneje su propio vehículo.

Mientras llega la ayuda, lo aconsejable es permanecer sentado o semisentado, mantener la calma en la medida de lo posible y aflojar cualquier prenda ajustada que dificulte la respiración.

En determinadas situaciones, un profesional puede indicar que la persona afectada mastique una aspirina para adultos. Este medicamento puede ayudar a disminuir la formación de coágulos mientras llega la atención de emergencias.

Por más que el dolor en el pecho haya sido una falsa alarma, es vital que se atienda como una emergencia médica de infarto. Vale más descartar que omitir, así que no dudes en llamar al 911 y seguir los pasos pertinentes.

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