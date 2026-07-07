USPS aumenta el precio de los sellos a 82 centavos; así quedan sus nuevas tarifas

Enviar una carta o un paquete por correo en Estados Unidos será más caro a partir del 12 de julio. El Servicio Postal (USPS) anunció que aumentará el precio del sello Forever de primera clase de 78 a 82 centavos, un incremento del 4.8%, como parte de un ajuste de tarifas aprobado por la Comisión Reguladora Postal (PRC). También habrá incrementos en otros servicios postales y forma parte del plan de la agencia para fortalecer sus finanzas.

Para quienes pagan facturas, envían documentos legales o utilizan el correo de manera frecuente, el impacto será inmediato. Una empresa que compra 20 sellos al mes pasará de gastar $15.60 a $16.40 dólares. El USPS sostiene que estos aumentos son necesarios y que, sin cambios adicionales, podría enfrentar problemas de liquidez hacia febrero de 2027.

Los nuevos precios del USPS a partir del 12 de julio

El aumento no se limita al sello Forever. Según el comunicado oficial del USPS del 8 de abril de 2026, aprobado por la PRC el 27 de mayo:

Cartas de primera clase (1 onza): de 78¢ a 82¢

de 78¢ a 82¢ Cartas con medidor postal (1 onza): de 74¢ a 78¢

de 74¢ a 78¢ Postales domésticas: de 61¢ a 65¢

de 61¢ a 65¢ Cartas y postales internacionales: de $1.70 a $1.75

¿Por qué el USPS tiene que seguir subiendo sus precios?

En 2019, el precio del sello Forever tenía un costo de 55 centavos y, con este incremento programado a 82 centavos, el alza acumulada es de 49% en seis años. ¿A qué se deben estos aumentos? El USPS cerró el año fiscal 2025 con una pérdida neta de $9,000 millones de dólares, mientras que en el primer trimestre de 2026 el organismo registró pérdidas adicionales de $1,260 millones.

El director general de Correos, David Steiner, reconoció la delicada situación financiera que enfrenta el USPS ante el Congreso en marzo de 2026: “En aproximadamente un año, el Servicio Postal no podría entregar el correo si continuamos con el estado actual”.

El problema es estructural. Según Brookings Institution, los ingresos por correo de primera clase cayeron de $36,400 millones en 2007 a $25,800 millones en 2025, una reducción del 29%, mientras los costos operativos siguen elevándose.

Un sello viejo sigue siendo válido y eso es dinero para ahorrar

Una buena noticia ante este incremento es que los sellos Forever no caducan ni pierden valor, sin importar cuándo los compraste. Uno de 78¢, 73¢ o incluso de 68¢ funciona igual después del 12 de julio, sin pagar diferencia.

Eso significa que comprar sellos antes del sábado te permite obtenerlos con el precio actual. Para alguien que usa 50 sellos al mes, la diferencia anual es de $24 dólares. Estos sellos se pueden adquirir en cualquier oficina postal, farmacia o supermercado participante.

Los paquetes ya subieron sus precios, y más fuerte

A partir del 26 de abril de 2026, el USPS implementó un alza temporal del 8% en servicios de paquetería como: Priority Mail, Priority Mail Express y USPS Ground Advantage. Esta medida estará vigente hasta el 17 de enero de 2027, justificada por el encarecimiento en los precios del combustible.

Para pequeños negocios y vendedores en línea, este doble aumento representa un golpe compuesto en sus gastos operativos en un mismo año. El exdirector ejecutivo de Keep US Posted, Kevin Yoder, advirtió los riesgos de estos incrementos desde el mes de febrero: “Es abundantemente claro que el plan Delivering for America debería marcarse ‘devuelto al remitente'”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de precio de las estampillas postales

¿Cuándo exactamente sube el precio del sello Forever?

El nuevo precio de 82 centavos entra en vigor el sábado 12 de julio de 2026, tras la aprobación de la PRC el 27 de mayo.

¿Mis sellos viejos siguen siendo válidos después del 12 de julio?

Sí. Los sellos Forever son válidos indefinidamente, sin importar el precio que tengan impreso. No es necesario pagar una diferencia.

¿Cuánto ha subido el precio del sello desde 2019?

De 55 centavos en 2019 a 82 centavos en julio de 2026: un alza acumulada del 49% en seis años.

¿También suben los envíos de paquetes?

Sí. Desde el 26 de abril y hasta enero de 2027, los servicios de paquetería tienen un aumento temporal del 8% por costos de combustible.

¿Habrá más aumentos en el futuro?

El USPS proyecta un alza adicional de 4.2% para julio de 2027. La PRC limitó los aumentos a una vez por año hasta 2030.

Conclusión

El aumento del 12 de julio en el precio de las estampillas no es un evento aislado: es el eslabón más reciente de una cadena que acumula 49% desde 2019, y probablemente no será el último. Con el USPS al borde de la insolvencia y el Congreso sin lograr algún acuerdo, la pregunta es cuándo se anunciará un nuevo ajuste de precios.

Para la comunidad hispana, que depende del correo físico para trámites migratorios, documentos legales y comunicación familiar, cada centavo extra impacta en su presupuesto para otros gastos importantes. La ventana para comprar al precio de hoy cierra este viernes.

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