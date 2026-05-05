Amazon entra al negocio de entregas y golpea a UPS y FedEx con caídas de hasta 10%

Amazon volvió a sacudir el mercado de entregas en Estados Unidos. Este lunes 4 de mayo lanzó su servicio Amazon Supply Chain Services (ASCS), un servicio que abre su gigantesca red logística a cualquier empresa, y el impacto fue inmediato: las acciones de UPS cayeron más del 10% y las de FedEx perdieron 9.1% en un solo día, sus peores resultados en más de un año.

Pero el golpe no ocurrió solo en Wall Street. Este movimiento puede cambiar para bien cuánto pagas por envíos, cómo compiten las empresas con esta nueva alternativa y quién dominará la industria de logística en Estados Unidos.

Este servicio es novedoso ya que permite que cualquier empresa pueda utilizar su red para trasladar sus productos, sin importar si venden o no en su plataforma, lo que permitirá que haya tarifas más baratas para millones de consumidores y pequeños negocios.

¿Qué es ASCS y por qué cambia las reglas del juego?

A través del ASCS, cualquier negocio puede contratar a Amazon para mover mercancías hasta la puerta del consumidor final. El servicio cubre flete por océano, aire, tierra y ferrocarril, más almacenaje, distribución y entrega de paquetes con una promesa de dos a cinco días hábiles, los siete días de la semana.

La infraestructura que lo respalda es enorme en comparación con la de otras grandes empresas de reparto: más de 80,000 remolques, 24,000 contenedores intermodales y más de 100 aviones propios. Entre los primeros clientes confirmados figuran Procter & Gamble, 3M y American Eagle Outfitters. El mensaje es claro: Amazon busca los contratos corporativos que UPS y FedEx consideraban territorio propio.

Amazon ya era el mayor transportista antes de este anuncio

Este movimiento no es nuevo para Amazon. En 2025, su capacidad ya superó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) como el mayor transportista de paquetes del país, con 6,700 millones de paquetes entregados, frente a 6,600 millones del USPS, según datos de ShipMatrix publicados en marzo de 2026. UPS fue desplazado hasta el tercer lugar con 4,400 millones de envíos, una caída del 8.3% respecto al año anterior.

Con el anuncio de este lunes, Amazon dejó claro que va por los contratos de alto margen en industrias como salud, manufactura y logística especializada que UPS y FedEx ostentaban como su refugio estratégico.

Las voces que explican el alcance del golpe de Amazon

Peter Larsen, vicepresidente de Amazon Supply Chain Services, afirmó en el comunicado oficial del lanzamiento: “Amazon está llevando la infraestructura, la inteligencia y la escalabilidad de sus servicios de cadena de suministro a empresas de todo el mundo, al igual que Amazon Web Services lo hizo con la computación en la nube.”

Joe Gilbert, gestor de portafolio en Integrity Asset Management, sostuvo que el lanzamiento representa “un disparo de advertencia a todo el mercado del transporte”.

Por su parte, Alan Amling, ex vicepresidente de estrategia corporativa de UPS, señaló que la amenaza de Amazon ahora no se limita a los paquetes de comercio electrónico, sino que ahora busca los segmentos especializados de alto valor, incluyendo el sector salud, que UPS y FedEx mantienen en el centro de sus planes de negocio.

Qué pueden hacer los negocios hispanos ahora mismo para aprovechar el ASCS

Para las empresas hispanas que operan en comercio electrónico o envíos, ASCS abre opciones concretas para mejorar sus servicios:

Acceso a la red logística de Amazon sin vender en Amazon.com

Entregas de 2 a 5 días, siete días a la semana , con respaldo de más de 100 aviones

, con respaldo de más de 100 aviones Tecnología de inteligencia artificial para pronóstico de inventario incluida

Registro disponible desde hoy en supplychain.amazon.com

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Amazon Supply Chain Services

¿Qué es Amazon Supply Chain Services?

Es el servicio con el que Amazon abre su red logística a cualquier empresa para la entrega de paquetes, no solo a quienes venden en su plataforma. Disponible a partir del 4 de mayo de 2026.

¿Por qué cayeron las acciones de UPS y FedEx?

Porque Amazon entra directamente a competir por contratos empresariales de alto valor. UPS perdió más del 10% y FedEx, 9.1% en un solo día.

¿Puedo usar ASCS si mi negocio no vende en Amazon?

Sí. ASCS está diseñado para empresas de cualquier sector y canal de ventas, incluyendo tiendas propias y redes sociales.

¿Amazon ya superaba a UPS y FedEx en volumen de paquetes?

Sí. En 2025, Amazon entregó 6,700 millones de paquetes, superando al USPS y dejando a UPS en tercer lugar, según ShipMatrix.

¿Esto puede bajar los precios de envío para los consumidores?

En el corto plazo, la mayor competencia tiende a reducir tarifas. A largo plazo, la concentración del mercado en Amazon podría revertir esa tendencia.

Conclusión

El lanzamiento de ASCS ya tiene consecuencias medibles, con miles de millones de dólares borrados del mercado en un solo día. Si Amazon replica con la logística lo que hizo con AWS en la nube, UPS y FedEx enfrentarán una presión estructural que podría meterlos en una crisis si no reaccionan a tiempo.

Para los negocios hispanos en Estados Unidos, el momento de evaluar alternativas logísticas es ahora, antes de que el nuevo mapa del mercado se defina sin ellos adentro.

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