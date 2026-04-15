USPS advierte que podría quedarse sin fondos en 2027 y prevé cambios en el servicio

El United States Postal Service (USPS) advirtió que podría enfrentar una crisis financiera en los próximos meses, con estimaciones que apuntan a que podrían quedarse sin fondos hacia 2027.

Ante este escenario, la agencia ha planteado implementar ajustes en sus precios y operación que podrían traducirse en retrasos en entregas y mayores costos para los usuarios, en medio de cambios estructurales en el sistema postal, que ahora compite contra grandes monstruos minoristas, cuyas redes son incluso más robustas que las del propio USPS.

USPS advierte presión financiera y necesidad de cambios

El USPS ya alcanzó su tope de endeudamiento de $15,000 millones establecido en 1990 y no puede pedir más préstamos sin aprobación del Congreso.

Sobre la situación financiera del organismo, el director general del servicio postal, David Steiner, señaló que el sistema enfrenta un escenario complejo si no se aplican ajustes estructurales.

“Estamos en una crisis”, dijo en una comparecencia al Congreso el 17 de marzo, y ha propuesto subir el precio del sello de $0.73 a $1 o más, eliminar entregas de 6 días a la semana y cerrar oficinas postales.

Steiner calculó que pasar a 5 días de entrega ahorraría alrededor de $3,000 millones al año, y cerrar oficinas rurales otros $840 millones, aproximadamente.

El director general del servicio postal advirtió que, sin cambios estructurales, la agencia podría enfrentar dificultades financieras en los próximos años. Mientras tanto, el organismo se encuentra en pleno plan de transformación, que busca estabilizar sus finanzas tras años de pérdidas operativas.

¿Por qué USPS podría quedarse sin fondos en 2027?

El modelo de negocio del USPS ha cambiado drásticamente en la última década. La caída del volumen de la correspondencia tradicional, junto con el aumento en costos operativos, ha golpeado duramente sus ingresos.

De acuerdo con datos del propio organismo:

El volumen de correo tradicional ha disminuido de forma sostenida

Los costos de operación y logística han aumentado

La dependencia del comercio electrónico ha transformado su operación

Según el propio USPS, el sistema postal atraviesa una transformación que obliga a realizar ajustes estructurales en su operación. En su estrategia ‘Delivering for America’, el USPS reconoce que el modelo postal ha cambiado y requiere ajustes para mantenerse sostenible, sobre todo en sus finanzas.

Sin embargo, Delivering for America proyecta pérdidas de $8,100 millones en 2026.

Cambios en el servicio que podrían afectar tus envíos

Para enfrentar esta situación, ‘Delivering for America’ contempla una serie de ajustes operativos que incluyen:

Reconfiguración de rutas y centros de distribución

Ajustes en tiempos de procesamiento

Posibles modificaciones en tarifas

Estos cambios buscan mejorar la eficiencia, pero podrían tener efectos directos para los usuarios.

Retrasos y costos: lo que realmente podría cambiar

En términos prácticos, los consumidores podrían enfrentar dos impactos principales en los próximos meses:

Retrasos en envíos estándar , especialmente en ciertas regiones

, especialmente en ciertas regiones Aumento en tarifas postales, dependiendo del tipo de servicio

Según la información disponible, los servicios de menor prioridad serían los más afectados, mientras que opciones exprés mantendrían mayor estabilidad.

Sin embargo, para muchas familias estos cambios implicarían tener que planificar con mayor anticipación sus envíos.

El contexto: un sistema postal en transformación

El USPS lleva años intentando adaptarse a un entorno donde el comercio electrónico y la digitalización desplazaron su operación.

El plan ‘Delivering for America’ busca precisamente modernizar la red logística, reducir pérdidas y hacer sostenible el servicio a largo plazo.

Según el USPS, el objetivo de su plan es modernizar el servicio postal y fortalecer su sostenibilidad financiera optimizando su operación y reduciendo pérdidas para lograr estabilidad financiera.

Lo que debes considerar si usas USPS con frecuencia

Ante estos cambios, los usuarios pueden tomar algunas medidas para evitar inconvenientes en sus envíos:

Enviar paquetes con mayor anticipación

Revisar tiempos estimados antes de elegir servicio

Considerar opciones prioritarias para envíos urgentes

En términos prácticos, esto podría sentirse especialmente en hogares que dependen de envíos frecuentes o negocios pequeños.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cambios en USPS

¿USPS realmente se quedará sin dinero en 2027?

No es una fecha definitiva, pero el organismo ha advertido que, sin cambios, podría enfrentar problemas financieros en los próximos años.

¿Los cambios afectarán todos los envíos?

Principalmente impactarán envíos estándar o de menor prioridad, mientras que los servicios exprés podrían mantenerse más estables.

¿Habrá aumentos de precios?

Es posible. USPS ha señalado que los ajustes podrían incluir cambios en tarifas para sostener su operación.

¿Cuánto podrían retrasarse los paquetes?

En algunos casos, los envíos podrían tardar de uno a varios días adicionales, dependiendo de la región.

¿Qué puedo hacer para evitar retrasos?

Planificar envíos con anticipación y elegir servicios más rápidos cuando sea necesario.

Conclusión

El posible escenario financiero del USPS hacia 2027 refleja los desafíos de un sistema postal en plena transformación. Aunque los cambios buscan garantizar su viabilidad a largo plazo, en el corto plazo podrían implicar retrasos y mayores costos para los usuarios.

Para millones de personas en Estados Unidos, esto representa la necesidad de adaptarse a nuevas condiciones en un servicio esencial para la vida diaria.

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