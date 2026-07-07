Zohran Mamdani dice que “es hora” de que Graham Platner se retire de la contienda al Senado de Estados Unidos

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani se sumó el martes a las voces progresistas, entre las que se encuentra la del senador independiente de Vermont Bernie Sanders, que piden al candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, retirarse de la contienda, luego de una acusación de agresión sexual en su contra.

Mamdani declaró ante periodistas en el Ayuntamiento de Nueva York que “es hora de que se retire de la contienda” y consideró que abandonar la carrera era “la única respuesta apropiada” ante la acusación, reportó Politico, medio que previamente había informado que Jenny Racicot, residente de Maine, acusó a Platner de haberla obligado a mantener relaciones sexuales hace cinco años.

Platner, quien no ha anunciado su retiro, difundió el lunes un video en el que informó que analizaba los próximos pasos de su campaña y canceló sus apariciones públicas previstas. La decisión ocurrió después de que se conociera la denuncia de una mujer que aseguró que, durante una relación entre ambos, Platner la obligó a mantener relaciones sexuales pese a que ella le pidió detenerse.

El candidato, veterano de la Infantería de Marina y productor de ostras, ha negado la acusación.

Consultado sobre si la salida del candidato podría afectar al movimiento progresista, Mamdani señaló que el foco debía estar en el eventual cierre de la campaña y que habría tiempo después para analizar las consecuencias políticas más amplias.

Aunque Mamdani nunca respaldó formalmente a Platner, varios asesores cercanos al alcalde, entre ellos Morris Katz y Joe Calvello, tuvieron participación en la campaña del candidato al Senado, según Politico.

Sanders retiró su respaldo a Platner, a quien había apoyado durante la disputa por la nominación demócrata para enfrentar a la senadora republicana Susan Collins, de acuerdo con información publicada por The Associated Press. El legislador señaló que conversó con el candidato y que, “a la luz de estas graves acusaciones”, le recomendó abandonar la carrera electoral.

Platner había ganado notoriedad dentro del ala izquierda demócrata tras derrotar ampliamente a la candidata respaldada por el aparato tradicional del partido, la gobernadora Janet Mills, en las primarias. Su posible salida abrió un debate entre progresistas sobre la necesidad de mantener un candidato con un perfil similar al suyo o buscar una figura con mayores posibilidades electorales frente a Collins.

La organización Our Revolution, fundada por Sanders, retiró su apoyo a Platner y anunció respaldo a Troy Jackson, expresidente del Senado estatal de Maine, en caso de que se abra la posibilidad de reemplazar al candidato. La agrupación insistió en que el próximo aspirante demócrata debería representar la corriente progresista que ganó las primarias.

La sustitución, sin embargo, enfrenta limitaciones legales y de calendario porque los demócratas no pueden retirar unilateralmente a Platner de la boleta electoral, por lo que el propio candidato tendría que renunciar a participar en los comicios generales antes de que pueda considerarse un reemplazo, indicó AP.

La fecha límite para retirarse es el 13 de julio a las 5:00 de la tarde.

Entre los nombres que han surgido como posibles sustitutos figuran Janet Mills, Troy Jackson, Nirav Shah, Jordan Wood, la secretaria de Estado de Maine Shenna Bellows, el empresario Dan Kleban, el representante federal Jared Golden y Hannah Pingree, candidata demócrata a gobernadora del estado.

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