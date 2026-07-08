Argentinos agredieron a fan egipcio con insultos y lanzamiento de cerveza

El Argentina vs. Egipto será un partido que quede grabado en la retina de muchos hinchas debido a lo polémico de su desenlace. Un dan del conjunto árabe mostró en video cómo hinchas argentinos lo agredieron en las gradas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En el clip, se puede ver al fanático con jersey de Egipto siendo insultado por los argentinos mientras le llueven vasos de cerveza. La tensión del césped se trasladó a las gradas.

Todo comenzó en el campo con Argentina siendo eliminada del Mundial 2026. La molestia egipcia venía acumulada desde dos jugadas que cambiaron el rumbo del encuentro. La primera fue el gol anulado a Mostafa Ziko, que habría ampliado la ventaja africana.

El árbitro François Letexier invalidó la acción por una falta previa detectada por el VAR sobre Lisandro Martínez.

La segunda acción ocurrió instantes antes del tercer gol argentino. Un posible penal sobre Mohamed Salah no fue revisado. En esa misma jugada, MacAlister derribó sin balón en juego a otro rival egipcio.

Para Egipto, las jugadas tenían el mismo criterio que la falta que anuló su gol, pero esta vez el VAR no intervino. La selección africana, que llegó a estar 0-2 arriba, terminó cayendo 3-2.

Incluso en pleno partido, el entrenador Hossam Hassan hizo el gesto avalado por la FIFA para denunciar un episodio de racismo y activar el protocolo, pero el árbitro lo ignoró y terminó amonestándolo con tarjeta amarilla.

Tras el partido, la Federación Egipcia presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Letexier y su equipo, alegando decisiones inconsistentes que afectaron su eliminación. La organización pidió investigar el arbitraje y apartar al cuerpo arbitral del torneo. Hasta ahora, la FIFA no ha respondido.



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