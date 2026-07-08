Entrenador de Egipto tras polémica eliminación: “Argentina ejerció presión sobre el árbitro”

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, estalló tras la eliminación 3-2 ante Argentina en los octavos del Mundial 2026. Acusó presiones sobre el árbitro, criticó el VAR y aseguró que su selección mereció ganar en Atlanta.

Hassan sostuvo que el partido estuvo condicionado desde antes del inicio y que el arbitraje influyó directamente en el resultado. El técnico defendió el rendimiento de su equipo y afirmó que Egipto superó a la campeona del mundo en varios tramos del encuentro.

El DT dejó claro que la derrota no cambió su lectura del juego ni su sensación de injusticia. “Hemos sufrido una injusticia”, dijo a la prensa posterior al partido, donde Argentina remontó dos goles en contra.

El seleccionador insistió en que su equipo dominó con la pelota y que el marcador no reflejó lo ocurrido en el campo.

“Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido”, afirmó.

Posteriormente, apuntó directamente a la actuación arbitral y a un supuesto entorno que favoreció a Argentina.

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”, añadió.

Hassan también cuestionó dos decisiones clave: un penalti no señalado y la anulación de un segundo gol egipcio tras revisión del VAR. Para él, esas jugadas cambiaron el rumbo del duelo.

El estratega egipcio fue incluso más allá de lo ocurrido en el césped y habló sobre el horario del partido, disputado al mediodía en Atlanta. A su juicio, afectó el rendimiento de los jugadores y fue una decisión tomada sin criterio futbolístico.

“Debe ser alguien que nunca ha jugado al futbol”, dijo sobre quien fijó la hora del encuentro. Hassan cerró su intervención con un mensaje identitario y de orgullo, asegurando que Egipto representó con dignidad al mundo árabe pese a sentirse perjudicado.

“Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe (…) pero no hemos recibido el trato que merecíamos”, concluyó.

Ahora, Argentina enfrentará a Inglaterra el 11 de julio, nuevamente en Atlanta, en uno de los mejores cruces de los cuartos de final.

Los ingleses llegan tras eliminar a República Democrática de Congo y a México en octavos. Mientras que la albiceleste viene de sufrir con Cabo Verde en dieciseisavos y Egipto.



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