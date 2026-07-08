Messi confiesa por qué estalló en llanto tras polémica remontada a Egipto: “No nos queremos ir”

Lionel Messi explicó el motivo detrás de sus lágrimas tras la polémica victoria y clasificación ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La imagen de Messi llorando en el césped del Mercedes-Benz Stadium dio la vuelta al mundo. El capitán argentino no ocultó que la tensión del partido contra Egipto lo quebró por completo.

“Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir”, expresó en zona mixta.

Messi admitió que el equipo vivió uno de sus momentos más oscuros del torneo cuando el marcador iba 0-2. En ese contexto, el capitán explicó que la reacción del grupo fue clave para sostener la ilusión.

“Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo”, comentó, recordando además que él mismo marcó el empate en el minuto 83.

El jugador del Inter Miami subrayó que este tipo de partidos reflejan la dureza del Mundial. “Volvimos a sufrir muchísimo, pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos”.

Messi también destacó la fortaleza mental del plantel para revertir una situación límite. Tras explicar que el 0-2 parecía un golpe definitivo, el capitán valoró la actitud del equipo.

“Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta (…) No es fácil levantar un 0-2, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final”, confesó.

La remontada, construida con los goles de Cristian “Cuti” Romero, Messi y Enzo Fernández, mantuvo con vida el sueño argentino en Atlanta.

El capitán, ya más sereno, volvió a presumir de la magnitud del esfuerzo colectivo. “Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria”, dijo, antes de agradecer el apoyo de los hinchas y asegurar que el equipo ya piensa en su próximo reto.

Argentina se enfrentará a Inglaterra el 11 de julio, nuevamente en Atlanta, en uno de los mejores cruces de los cuartos de final.

Los ingleses llegan tras eliminar a República Democrática de Congo y a México en octavos. Mientras que la albiceleste viene de sufrir con Cabo Verde en dieciseisavos y Egipto.



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