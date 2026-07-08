Carolina Sandoval sufre una crisis emocional tras doble terremoto en Venezuela

Hace unos días, quedó en video la crisis emocional que sufrió Carolina Sandoval desde su habitación de hotel en Los Ángeles, California. La presentadora ha estado en la ciudad cubriendo los espacios que están recaudando recursos para enviar a Venezuela y ayudar a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Esta crisis emocional la sufrió mientras transmitía en vivo a través de su cuenta de TikTok; al parecer, toda la información sobre el terremoto la llevó a colapsar en ese momento. Comenzó a temblar y llorar, mientras que algunos de sus compañeros en el lugar la comenzaron a ayudar.

Tuvo que ser llevada de emergencia al hospital, y se ha explicado que los médicos dijeron que esta crisis fue generada por una “intensa carga emocional”. Los mismos médicos le recomendaron descanso absoluto.

La información sobre su estado de salud fue compartida por la misma presentadora venezolana a través de un comunicado, en el que también aprovecha para expresar que siente mucha impotencia con la tragedia que atraviesa su país de origen.

“La intensa carga emocional de todo lo que estábamos compartiendo sobre la tragedia en Venezuela, junto con la impotencia de no poder hacer más por tantas personas que hoy sufren mientras buscan a sus familiares y amigos, me superó y por ende afectó momentáneamente mi estado de salud y fui trasladada al hospital para ser evaluada”, contó Sandoval en su comunicado.

Muchas personalidades se han comenzado a unir desde que sucedió la tragedia el 24 de junio. Desde varias partes de Estados Unidos y otras ciudades del mundo, los venezolanos migrantes buscan ayudar desde lo que pueden: donando dinero a organizaciones que están trabajando allá, recolectando insumos, enviando rescatistas y compartiendo información sobre lo que sucede y cómo las necesidades de las víctimas van cambiando mientras pasa el tiempo.

En el comunicado compartido por Sandoval, también destacó la importancia de seguir trabajando para ayudar a todas las personas en Venezuela que lo necesitan. Aunque ella tiene que tomarse unos días, apuntó: “Les pido que sigamos unidos como venezolanos, como hispanos y como una gran comunidad que no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de tantas familias“.

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