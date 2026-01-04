‘Júrenme que esto está pasando’: Carolina Sandoval tras la captura de Maduro

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval compartió en su cuenta en Instagram un video en el que habló de la captura de Nicolás Maduro, quien será enjuiciado por delitos relacionados con el narcotráfico.

En la publicación, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! mostró su emoción por el operativo que Estados Unidos hizo la madrugada de este sábado en Caracas, en el que atacaron varias instalaciones militares.

“Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Júrame que esta vaina no es mentira, júrenme que esta vaina está pasando”, afirmó la creadora de contenido al comienzo del material.

Luego de esto, la Venenosa, como también es conocida, comentó: “Esto es verdad, esto está pasando, esto es de verdad. Ay, Dios mío”, afirmaba con mucha emoción por el momento histórico que vivió su país.

Carolina Sandoval se ha caracterizado por apoyar la causa de la oposición venezolana, que busca durante años un cambio político en el país. Ahora que lograron la salida de Maduro en el poder, la presentadora de TV se ha mostrado muy emocionada.

Este 3 de enero, Estados Unidos sorprendió al mundo al confirmar que el operativo, denominado por algunos sectores como un paso decisivo hacia la transición, culminó con el traslado de Maduro a territorio estadounidense para enfrentar a la justicia.

La reacción de Sandoval no es aislada; su video se volvió viral en cuestión de minutos, sumándose a las voces de millones de venezolanos en el exterior que han seguido de cerca cada movimiento estratégico.

