Carolina Sandoval anuncia que hará un pódcast con su mamá para hablar del Parkinson
Carolina Sandoval anunció un nuevo proyecto profesional junto a su mamá, doña Amelia
Un nuevo proyecto se suma a la carrera profesional de la presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval, ya que anunció que tendrá su propio pódcast en este mes y lo tituló “Después del Parkinson”.
“Hola, soy Carolina Sandoval. Estoy con mi madre, Amelia, te la presento. Vamos a comer y les quería contar en algo en lo que hemos estado trabajando hace tiempo”, comentó al comienzo del video.
Después de esto, contó que a su mamá la diagnosticaron con Parkinson en el 2020, justo cuando comenzó la pandemia. “Luego de eso, para nosotros empezó una autopista de información increíble porque lo primero que hay que hacer cuando existe una persona con algún padecimiento o enfermedad es informarse”.
La Venenosa, como también es conocida, explicó que su mamá dio permiso para hablar en un pódcast de todo lo que vivió luego del diagnóstico que le dieron.
“Vamos a hablar de la vida, luego del Parkinson, ¿madre estás lista? Muy lista, porque tú siempre estás lista para todo”, sostuvo.
Su mamá le respondió que en efecto estaba preparada, pero sobre todo para las cosas buenas de la vida.
El nuevo proyecto de Carolina Sandoval
La conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! afirmó que esta es una oportunidad para acompañar a familias que estén pasando por una situación similar y así puedan orientarse con el contenido que publicarán próximamente.
“Para nadie es un secreto que este tipo de enfermedad, que si bien es cierto tienen tratamiento, pero no tienen cura, han causado muchos dolores de cabeza en quienes enfrentan esta enfermedad, pero también mucha curiosidad”, agregó.
Su madre, por su parte, aconsejó a quienes son diagnosticados con Parkinson que lo primero que hay que hacer es aceptarlo. “Hay que decir ‘lo tengo y voy a vivir y luchar por esta”, afirmó.
La intención de ambas es acompañar a quienes vivan esta enfermedad, dar información de interés y también derribar algunos tabúes.
Sigue leyendo:
• Carolina Sandoval habla de los ataques de pánico que sufrió: ‘Crees que te vas a morir’
• Carolina Sandoval se enamora de nuevo: revela que su conquista está en Madrid
• El jugo que bebe Carolina Sandoval para desinflamar su cuerpo