Carolina Sandoval lanza mensaje contra Fernando Carrillo: ‘Yo ya no lo respeto’

Para Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, la carrera de Fernando Carrillo está acabada y por eso se ha convertido en una figura tan a favor del gobierno chavista en Venezuela.

Luego de que el actor venezolano condenara la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en un operativo en Caracas, la conductora de TV envió un contundente mensaje contra él.

“Ese hombre al que admirábamos ya no está”, afirmó en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, de la cadena Univision. “Yo ya no lo respeto. Fernando Carrillo, quien tiene 60 años, y que se estaba preparando durante años para este momento, nos dice ayer que Delcy Rodríguez fue la mujer de su vida”, agregó.

Luego de esto, la Venenosa, como también es conocida, dijo que habló con Margiolis Ramos, con quien el famoso tuvo a un hijo llamado Ángel Gabriel.

Según la conversación que leyó Carolina Sandoval, la postura política que tiene el actor ha afectado la relación con su hijo. “El propio niño le comentó a su papá que por favor no hablara de política con él”.

La audiencia del show de entretenimiento ha reaccionado a estas declaraciones, muchos para criticar la postura que el actor ha tenido en los últimos años. “Ya no es Fernando Carrillo, es Fernando Madurillo y le encantan los sentimientos bancarios de esa (Delcy)”, “Qué pena por el actor que el dinero pudo más que sus valores”, “Vergüenza debe sentir el hijo de Fernando Carrillo al escuchar a su papá”, “Qué carrera ni que carrizos como dicen ustedes los venezolanos, ya ese señor su carrera se le fue el piso hace rato como a varios actores y artistas que apoyan toda esa barbarie de gobierno”.

También hubo quienes lo criticaron porque según Margiolis Ramos, él no le da dinero para su hijo: “Llama al hijo pero no le importa si come o no. Qué barbaridad”.

