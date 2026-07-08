FBI investiga operaciones financieras de AFA por presuntos fraudes

El FBI y fiscales federales de Estados Unidos están realizando una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó el diario La Nación.

La investigación busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representan un delito. Esto ocurre en medio del Mundial 2026 y que Argentina disputará los cuartos de final este sábado contra Suiza.

Las autoridades correspondientes están analizando el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC.

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?? El FBI investiga, en pleno Mundial, las operaciones millonarias de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en Estados Unidos por presunto fraude y blanqueo



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Según el portal argentino, la Justicia estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Como parte de la pesquisa, los investigadores han mantenido un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni, que ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan convocar también a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.

AFA investigada también por la justicia de Argentina

La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada de Argentina confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19,000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje para el que requirió una autorización judicial.

La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo de este año la AFA aseguró en un comunicado haber presentado “todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.

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