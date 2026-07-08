Gobernador de Kentucky exige transparencia a Mitch McConnell sobre su estado de salud

Una creciente incertidumbre sobre la salud del senador Mitch McConnell llevó al gobernador de Kentucky, Andy Beshear, a solicitarle públicamente que informe si está en condiciones de continuar ejerciendo su cargo en el Senado de Estados Unidos.

El mandatario demócrata remitió este miércoles una carta a la oficina del legislador republicano, de 84 años, en la que pidió una actualización sobre su estado de salud, al considerar que la falta de información ha generado preocupación entre los ciudadanos del estado.

“Los habitantes de Kentucky están cada vez más preocupados por su estado actual de salud y bienestar, y por su capacidad para ejercer un cargo en el Senado de los Estados Unidos”, escribió Beshear.

El gobernador sostuvo que una explicación directa ayudaría a poner fin a las versiones que han circulado desde la hospitalización de McConnell.

“Permitir que continúen las especulaciones en los medios no es justo ni para el senador ni para los habitantes de Kentucky, y espero que esto le brinde la oportunidad de compartir la información de manera transparente, directamente de la fuente”, añadió.

También le deseó “una pronta y completa recuperación”.

McConnell permanece hospitalizado desde hace 24 días tras sufrir una emergencia médica. Su equipo no ha informado cuál fue la causa de la hospitalización, cómo evoluciona su estado de salud ni cuándo podría regresar a sus actividades legislativas.

Lo que se sabe de su salud

La semana pasada, NBC News informó que paramédicos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona que sufrió un paro cardíaco en una dirección vinculada al senador el 14 de junio, el mismo día en que su oficina confirmó el ingreso hospitalario.

Sin embargo, el equipo de McConnell no ha confirmado si ese incidente estuvo relacionado con el legislador.

Mientras continúan las especulaciones, la oficina del senador rechazó comentar la carta enviada por Beshear. No obstante, un portavoz remitió recientemente a declaraciones de varios aliados republicanos que aseguraron haber hablado por teléfono con McConnell durante los últimos días sobre asuntos nacionales e internacionales.

Entre quienes afirmaron haber conversado con el exlíder de la mayoría republicana figuran John Thune, John Barrasso y el exasesor de campaña Scott Jennings.

El único parte oficial difundido por la oficina del senador sigue siendo el emitido el 2 de julio, en el que se señala que McConnell “continúa mejorando y está colaborando estrechamente con su equipo en asuntos relacionados con Kentucky y el Senado mientras este se encuentra en receso”.

El Senado tiene previsto retomar sus sesiones la próxima semana, aunque hasta ahora no se ha informado si McConnell podrá reincorporarse cuando la cámara vuelva a reunirse.

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