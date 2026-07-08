U2 estrena “Street Of Dreams” con un videoclip grabado en la Ciudad de México

Después de nueve años sin publicar un disco de estudio, la legendaria banda irlandesa, U2, volvió con “Street Of Dreams”, una canción que sorprendió a sus seguidores por un detalle inesperado: Bono interpreta parte del coro en español.

El lanzamiento llegó apenas unas horas después de que el grupo lo anunciara en sus redes sociales y marca el primer adelanto del que será su decimosexto álbum de estudio, previsto para finales de 2026. Aunque el nombre del proyecto todavía permanece en reserva, la nueva canción deja claro que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. apostaron por recuperar el sonido que convirtió a U2 en una de las agrupaciones más influyentes del rock.

Ciudad de México se convierte en protagonista

La canción llegó acompañada de un videoclip grabado en mayo pasado en la Ciudad de México, aprovechando la visita del grupo a la final de la “Street Child World Cup 2026”. La Plaza de Santo Domingo fue uno de los principales escenarios de la producción, donde cientos de seguidores se reunieron pese a la intensa lluvia.

Según pudo presenciar Billboard durante la grabación, varias escenas muestran a la banda tocando sobre el toldo de un autobús escolar azul intervenido con grafitis del artista mexicano Chavis Mármol. El recorrido también pasó por las calles República de Brasil, República de Bolivia y 5 de Mayo, donde decenas de personas saludaron al grupo desde balcones y aceras.

Uno de los momentos más llamativos ocurre cuando Bono presenta a sus compañeros y anuncia: “Por primera vez, esta es la Calle de los Sueños”, justo antes de interpretar el tema.

Una familia abrió las puertas de su casa

La lluvia obligó a modificar parte del rodaje, pero también dejó una de las escenas más emotivas del video. Una familia permitió que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresaran a su apartamento para continuar la filmación desde el balcón y ofrecer una breve interpretación acústica como agradecimiento a los fans presentes.

Billboard Español confirmó que un video capturado con un teléfono móvil por una integrante de esa familia, en el que los músicos agradecen el gesto, fue incorporado al videoclip por petición expresa de la banda.

El trabajo audiovisual, dirigido por Cliqua, integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez, también marca el regreso de Larry Mullen Jr. tras su pausa por una cirugía de cuello durante la residencia de U2 en Sphere, en Las Vegas, entre 2023 y 2024.

El videoclip concluye con un mensaje escrito en español sobre el autobús: “No abandones tus sueños. ¡Tus sueños no te abandonarán!”, seguido de una dedicatoria que condensa el espíritu de toda la producción: “Gracias a la gente de México”.

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