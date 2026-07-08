Shakira rompe otra barrera histórica en Spotify con 100 millones de oyentes

Como nos tiene acostumbrados, el nombre de Shakira vuelve a instalarse en un lugar reservado para muy pocos artistas. La colombiana acaba de escribir un nuevo capítulo en su carrera al convertirse en la primera cantante latinoamericana que supera los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que confirma el enorme momento que atraviesa en plena celebración del Mundial 2026.

El impulso detrás de este nuevo récord tiene un protagonista claro: “Dai Dai”. La canción que interpreta junto a Burna Boy se ha convertido en una de las más escuchadas de las últimas semanas y acompaña la fiesta futbolística que se vive en México, Estados Unidos y Canadá.

No es la primera vez que Shakira deja su huella en una Copa del Mundo, pues ya lo había hecho en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”, uno de los himnos más recordados de la historia del torneo.

“Dai Dai” no deja de sumar récords

El alcance del sencillo sigue creciendo a gran velocidad. En España, “Dai Dai” alcanzó el primer lugar de la lista de Los40 apenas cuatro semanas después de su lanzamiento, consolidándose como uno de los mayores éxitos del verano.

En Spotify, el tema también mantiene un rendimiento sobresaliente al ubicarse en el puesto número 7 del Top 50 global, su mejor posición hasta el momento. Además, ya acumula más de 140 millones de reproducciones en la plataforma, mientras que el videoclip supera los 330 millones de visualizaciones en YouTube apenas un mes después de su estreno.

El buen momento de la artista también coincide con la llegada de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” a Europa. España será uno de los países clave del recorrido y Madrid recibirá a cientos de miles de seguidores durante el próximo otoño.

Una marca reservada para muy pocos

Con los más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, Shakira entra en un grupo verdaderamente exclusivo. Entre los artistas latinos, sólo Bad Bunny había alcanzado una cifra similar. En el panorama internacional, únicamente seis artistas angloparlantes, entre ellas Rihanna y Taylor Swift, habían conseguido ese nivel de audiencia.

La dimensión de este logro también cobra fuerza al compararse con otras figuras de la música. Recientemente, Madonna igualó otro de los registros de Shakira al superar los 10 millones de reproducciones durante la primera semana de lanzamiento de su álbum más reciente.

Shakira continúa ampliando una trayectoria que ya la ubica como la artista latina más popular de la historia, respaldada por cifras que siguen creciendo y por una presencia global que parece no perder fuerza.

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