4 apps para controlar gastos y ahorrar dinero: todas son gratis

Si no has logrado una buena planificación financiera en los últimos meses, existen aplicaciones móviles, efectivas y gratuitas, que permiten organizar tu presupuesto, identificar en qué se gasta más y establecer metas para ahorrar dinero.

Controlar el dinero que entra y sale cada mes puede ser complicado cuando existen múltiples gastos como renta, servicios, compras, préstamos o pagos inesperados. Sin embargo, estas cuatro apps prometen ayudarte a administrar mejor tu economía.

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4 apps para ahorrar dinero

1. Fintonic

Su funcionamiento consiste en vincular cuentas bancarias y otros productos financieros, como préstamos o tarjetas, para que la aplicación clasifique automáticamente los movimientos realizados.

Una de sus principales ventajas es que organiza los gastos por categorías, permitiendo identificar cuánto dinero se destina a alimentación, transporte, compras o entretenimiento.

Además, ofrece alertas y recomendaciones personalizadas, permite establecer objetivos financieros y puede detectar situaciones como recibos duplicados para evitar pagos innecesarios.

2. Daily Budget Original

Daily Budget Original apuesta por una forma diferente de administrar el presupuesto: en lugar de centrarse únicamente en los gastos mensuales, calcula cuánto dinero está disponible para gastar diariamente.

La aplicación analiza los ingresos, gastos fijos y objetivos de ahorro del usuario para establecer un límite diario.

Por ejemplo, si una persona quiere ahorrar para un viaje o una compra importante, la app ajusta el dinero disponible y muestra cuánto puede utilizar sin afectar esa meta.

También permite dividir gastos en categorías, crear objetivos personalizados y recibir recordatorios.

3. Wally

Wally se enfoca en ofrecer una administración clara de los gastos sin añadir demasiadas funciones adicionales. La aplicación puede conectarse con cuentas bancarias para obtener información financiera y crear presupuestos basados en los movimientos reales del usuario.

Una característica útil es la posibilidad de guardar fotografías de recibos, algo práctico para quienes necesitan llevar un registro detallado de compras, especialmente trabajadores independientes o pequeños negocios.

Además, permite conocer cuánto dinero se está gastando realmente durante el mes sin tener que introducir cada movimiento manualmente.

4. Wallet

En su versión gratuita, el usuario debe introducir manualmente sus movimientos financieros, algo que puede ser útil para quienes prefieren revisar cada compra y tener mayor conciencia de sus hábitos de consumo.

La aplicación permite crear presupuestos, establecer límites de gasto y recibir avisos cuando se supera una cantidad determinada.

En dispositivos Android también ofrece herramientas adicionales como informes financieros, gráficos para analizar los gastos y seguimiento de varias cuentas.

La mejor aplicación para ahorrar dinero depende del estilo de cada persona. Quienes prefieren automatización pueden optar por herramientas que sincronizan cuentas bancarias, mientras que quienes buscan controlar cada detalle pueden elegir aplicaciones con registro manual.

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