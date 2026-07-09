Bebé nace en plena autopista de Nueva Jersey: su padre improvisó con un cable de iPhone para el parto

Una familia de Nueva Jersey vivió una historia que difícilmente olvidará. Lo que comenzó como un viaje de emergencia rumbo al hospital terminó con el nacimiento de un bebé a un costado de una autopista, donde un policía estatal, una llamada al 911 y hasta un cable de iPhone fueron determinantes para que todo saliera bien.

De acuerdo con ABC 7, Kristen Fast entró en trabajo de parto la semana pasada y su esposo Alex emprendió el trayecto hacia el hospital con la esperanza de llegar a tiempo. Sin embargo, cuando circulaban por el kilómetro 113.3 del ramal este de la autopista NJ Turnpike, en Secaucus, el pequeño Archer decidió que ya era momento de nacer.

Archer llegó al mundo 3 días antes de la fecha prevista para el parto. De acuerdo con el relato de sus padres, las contracciones avanzaron con tanta rapidez que su doula les dio una instrucción clara: detener el vehículo, colgar la llamada con ella y comunicarse inmediatamente con el 911.

Mientras el operador de emergencias guiaba a Alex paso a paso sobre cómo asistir el nacimiento, el padre se trasladó al asiento trasero para ayudar a Kristen.

“Lo siguiente que supe fue que miré hacia abajo y el bebé ya estaba listo para salir”, recordó Alex al describir los instantes previos al nacimiento.

Poco después llegó al lugar el policía estatal Freddie Guacamaya, quien respondió a la llamada de emergencia. Aunque no era paramédico, mantuvo la calma y ayudó a la pareja durante los momentos más críticos.

Kristen recordó que, incluso, le preguntó directamente si era técnico en emergencias médicas. Al escuchar que no lo era, confesó que, por un momento, sintió miedo. Sin embargo, destacó que el oficial nunca perdió la serenidad y transmitió confianza durante toda la situación.

Un cable de iPhone fue la solución inesperada

Tras el nacimiento, los operadores indicaron que era necesario sujetar el cordón umbilical cuanto antes. Sin contar con el equipo médico adecuado, Alex buscó desesperadamente algún objeto que pudiera servir.

Lo único que encontró fue un cable para cargar un iPhone, que utilizó de manera improvisada para asegurar el cordón umbilical mientras llegaban los servicios médicos.

Cuando finalmente arribaron los paramédicos, la escena llamó su atención de inmediato y preguntaron sorprendidos qué era el objeto que mantenía sujeto el cordón.

Afortunadamente, el procedimiento improvisado permitió ganar tiempo hasta que los profesionales tomaron el control de la atención médica y trasladaron a la madre y al recién nacido al hospital.

Un final feliz en el hospital

Además de asistir durante el parto, los policías presentes brindaron apoyo adicional a la familia. Alex explicó que pidió permiso para acompañar a su esposa en la ambulancia y los agentes accedieron sin inconvenientes.

Los oficiales también condujeron el automóvil de la familia hasta el hospital para que no tuvieran que preocuparse por recuperarlo después. Incluso cubrieron el costo del servicio de valet, un gesto que la pareja calificó como extraordinario en medio de la emergencia.

Madre e hijo fueron recibidos en el Hackensack University Medical Center, donde los médicos confirmaron que Archer nació completamente sano y evolucionó favorablemente.

La historia quedó registrada incluso en los documentos oficiales del nacimiento. Como lugar de nacimiento aparece la New Jersey Turnpike I-95, marcador de milla 113, reflejando exactamente dónde ocurrió el inesperado parto.

Con humor, Kristen aseguró que su hijo ya puede presumir de ser “un verdadero chico de Nueva Jersey”.

“Archer está sano, está creciendo muy bien. Es un chico de Nueva Jersey de pies a cabeza. Creo que no hay una forma más auténtica de ser de Nueva Jersey que nacer en la New Jersey Turnpike”, comentó entre risas la madre.

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