Niña murió arrollada por bus escolar aún durante vacaciones en Nueva York

Una niña de 7 años murió tras ser atropellada por un autobús escolar en el condado Rockland de Nueva York la mañana de ayer.

El siniestro ocurrió en Blauvelt Road en Monsey, poco después de las 9:00 a.m. del miércoles. El autobús era conducido por un hombre de 28 años residente local, según la policía.

El servicio de emergencias Hatzalah declaró a la niña fallecida en el lugar de los hechos. Su nombre no ha sido divulgado. La Unidad de Investigación de Accidentes de la Policía de Ramapo está investigando el fatal atropello. No se sospecha que el consumo de drogas o alcohol haya contribuido al accidente, y por el momento no se prevé la presentación de cargos penales, indicó ABC News.

En muchas localidades los autobuses escolares operan durante las vacaciones de verano. En el caso de NYC lo hacen principalmente para transportar a los alumnos a los programas Summer Transportation y Summer Rising de las escuelas públicas (NYCPS).

En la víspera, la madrugada del martes un niño de 13 años falleció dramáticamente tras quedar atrapado debajo de un tractor agrícola volcado mientras trabajaba en una granja en el condado Gloucester de Nueva Jersey.

Tragedias con buses escolares

En mayo un autobús escolar atropelló mortalmente a un niño de 9 años cuando se dirigía a clases en Brooklyn (NYC). En febrero sucedió una tragedia similar también en Brooklyn, cuando Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, fue fatalmente arrollada cerca de su casa por un bus escolar cuyo conductor siguió de largo.

En 2024 un niño estudiante de jardín de infantes y su madre murieron cuando fueron atropellados por un minibús escolar mientras caminaban para llegar a clases en Mamaroneck, condado Westchester de Nueva York. Igualmente en 2024 una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús del que se acababa de bajar al salir de clases en el condado Rockland.

También en 2024 una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús del que se acababa de bajar al salir de clases en el condado Rockland; y un niño de 8 años también fue fatalmente arrollado por un autobús en ese mismo condado. Dos días después tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

En otro caso similar, en noviembre de 2023 una abuela dominicana murió atropellada por un bus escolar tras dejar a sus tres nietas en clases en Queens (NYC). En septiembre de ese año dos maestras murieron y decenas de estudiantes resultaron heridos cuando el autobús chárter en el que viajaban desde Long Island a Pensilvania se salió de la Interestatal 84 y se estrelló contra un terraplén en la ciudad Wawayanda, 75 millas al noroeste de NYC. Ese volcamiento causó más lesiones y muertes que cualquier otro accidente de tráfico en Nueva York en la última década, según un análisis de datos de transporte estatal del Times Union.

Pocos días después un ciclista latino de 44 años murió luego de que un conductor de autobús escolar lo atropellara en Borough Park, Brooklyn (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.