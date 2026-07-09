Con machete mataron a madre en Queens, Nueva York: hijo arrestado en 2do caso similar

Armel Crawford fue arrestado como sospechoso de haber matado con un machete a su madre, una agente penitenciaria jubilada de 61 años, en su domicilio en Queens (NYC).

El sospechoso de 26 años fue acusado la noche del martes de homicidio y posesión de armas, indicó la Policía de Nueva York. Horas antes, alrededor de las 10:40 a.m., su madre, Joanna Crawford, fue encontrada muerta con múltiples heridas de arma blanca en la vivienda familiar en Far Rockaway.

El arma homicida, un machete, fue recuperada en el lugar de los hechos. La víctima trabajó como agente del Departamento Correccional (DOC) de la ciudad durante 23 años, desde 1987 hasta jubilarse en 2010, destacó Daily News.

“El Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York lamenta la pérdida de la agente penitenciaria jubilada Joanna Crawford”, declaró el comisionado del DOC, Stanley Richards. “La familia del DOC se une en solidaridad para honrar su memoria y su servicio. Qué descanse en paz eterna”.

Su hijo no tenía antecedentes de detenciones; sin embargo, la policía de Nueva York (NYPD) informó que los agentes habían acudido a su domicilio al menos cuatro veces en los últimos cinco años para intervenir en acaloradas discusiones entre él y su madre.

Fue el 2do caso similar en pocos días, luego de que el sábado Ausha Ramlakhan, inmigrante guyanesa de 60 años, fuese encontrada fatalmente apuñalada por su esposo al llegar a su hogar en Queens. Más tarde su hija Bridgett Ramlakhan (30) fue acusada del crimen.

Según su padre, Ramlakhan mató a su madre apenas dos días después de haber sido dada de alta de una unidad psiquiátrica hospitalaria. “Entiendan que no se puede culpar al 100% a mi hija de lo que le sucedió a mi esposa. Mi hija padece esquizofrenia paranoide con trastorno bipolar“, afirmó Wazir Osman (67). “Mi esposa amaba a su hija. Pero la hija, debido a su estado mental, no correspondía a ese afecto. Nunca pensé que esto terminaría así. Pero así han sucedido las cosas”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Tatiana Pettus, joven de 24 años, murió tras recibir un disparo en el cuello dentro de su apartamento en Brooklyn (NYC) y la policía buscaba interrogar a su novio como sospechoso.

Previamente Kristin Sculley, joven de 22 años, fue acusada de homicidio por apuñalar a Robert Carragher III (28) mientras él dormía en su domicilio en el condado Nassau de Long Island (NY). Además Amy Steadman, abuela de 64 años, fue hallada muerta en su apartamento de Mechanicville (NY) y la policía sospecha que mató a su hija y a sus cuatro nietos niños, también hallados allí.

También en junio Saleh Q. Mohamed, joven de 29 años, fue acusado de presuntamente haber matado al dueño de una tienda y al regresar a su casa hizo lo mismo con su esposa y dos hijos pequeños en un suburbio de Buffalo (NY). También Michael Robinson fue condenado por homicidio tras un nuevo juicio por la muerte a puñaladas de esposa embarazada de quien estaba separado, en Queens (NYC) en 1993.

En mayo de este año Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Además Maykoll Lanuza Morales fue identificado como el sospechoso del homicidio de la nueva pareja de su ex novia en un apartamento en Queens (NYC).

En abril Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). Además Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

Igualmente en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). En marzo Vaughn Stewart, hombre de 37 años, mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

En mayo de 2025 fue hallado muerto Matthew Zoll, joven de 23 años que padecía esquizofrenia y que estuvo desaparecido durante hacía 6 meses siendo sospechoso de haber matado a su padre en Long Island (NY). También ese año Vanessa Chendemi (36) se hizo la muerta para salvar su vida, luego de que su hijo quinceañero la hiriera y apuñalara fatalmente a su abuela Concetta Marie Chendemi (56) en la casa de la familia en Selden, Long Island (NY).

En 2024 Alexander Fleming fue acusado de matar a su tía Juanita Dallas a golpes usando el palo de una escoba durante una pelea en la casa de la víctima en Queens (NYC). Fuentes policiales dijeron que Fleming podría ser bipolar y sufrir esquizofrenia, pero no quedó claro de inmediato si se trataba de condiciones médicas documentadas.

En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York. Además un hijo fue acusado de la muerte a puñaladas de su madre de 82 años en Staten Island (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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