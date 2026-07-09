Christian Pulisic sufrió microfractura en la pierna en derrota de Estados Unidos ante Bélgica

La eliminación del Mundial no fue la única mala noticia para Christian Pulisic. La Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó que el atacante sufrió una lesión tras el partido contra Bélgica.

Los estudios médicos revelaron “una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha”, informó el organismo. Además, trabajará en conjunto con el Milan, club del futbolista, para definir el plan de recuperación.

Christian Pulisic has been diagnosed with a microfracture and bone bruise of the tibia/fibula in his right leg suffered during the match against Belgium. U.S. Soccer and AC Milan will be collaborating on his recovery plan. pic.twitter.com/YMoOedpTxd — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 9, 2026

Pulisic disputó cuatro partidos en la Copa del Mundo, aunque no registró goles ni asistencias con ‘Las Barras y las Estrellas’.

El tiempo de recuperación no ha sido revelado. La evolución del estadounidense determinará si podrá estar disponible para el inicio de la temporada 2026/27 de la Serie A.

Declaró tras la eliminación

El futbolista recurrió a Instagram para compartir un mensaje dirigido a la afición. Primero dio las gracias por el apoyo recibido durante todo el campeonato. Después llegó la autocrítica. Sin rodeos. Sin esconderse.

“Es difícil encontrar las palabras. Quiero empezar dando las gracias a todos los que creyeron en nosotros. Su apoyo nos acompañó durante todo el camino. Al final, simplemente no estuvimos a la altura y yo quería ofrecer mucho más. Aun así, me siento muy afortunado de formar parte de este equipo. Los recuerdos de este verano me acompañarán toda la vida. Esto es solo el comienzo para nosotros y para este deporte en Estados Unidos” posteó Christian Pulisic.

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