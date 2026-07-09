Senadora paraguaya reaviva la polémica y dispara nuevo insulto a Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a atacar públicamente a Kylian Mbappé en una intervención en el Congreso, reavivando la controversia por sus declaraciones previas y negándose a retractarse pese a las críticas por el tono discriminatorio de sus mensajes.

Amarilla defendió en el pleno sus insultos hacia el delantero francés y relató el gesto del jugador con el portero Orlando Gill durante el partido de octavos del Mundial.

Afirmó que Mbappé “le negó la mano y le gritó en la cara” al futbolista paraguayo, y sostuvo que ese comportamiento “no representa a Francia”, país al que vinculó con figuras históricas y valores democráticos.

Celeste Amarilla, sénatrice au Paraguay ??, continue de viser publiquement Kylian Mbappé ?? et le traite de "FILS DE P*TE" aujourd’hui. ???



C’est quand qu’ils vont la faire taire celle-là ?! pic.twitter.com/Gds1dyQrqt — Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2026

La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico insistió en que no reducirá “la enorme Francia” a la actitud del jugador y reiteró que no piensa disculparse por sus expresiones anteriores, consideradas racistas por organizaciones y analistas.

En redes sociales ya había calificado a Mbappé como “soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”, además de cuestionar su origen y nacionalidad.

El conflicto escaló cuando Mbappé respondió llamándola “mujer despreciable e indigna de su cargo”. Amarilla replicó con una carta abierta en la que le pidió que “si sabe leer” revisara su mensaje y exigió disculpas.

Aseguró que es víctima de violencia política y que evalúa una querella, alegando que el futbolista “se metió con una senadora de la nación paraguaya”.

Otro dirigente, Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna, también atacó al jugador afirmando que Mbappé “tiene antecedentes con hombres”, comentario.

La tensión obligó al presidente Santiago Peña a fijar posición. El mandatario declaró que Paraguay está “en contra de todo tipo de discriminación”.



Sigue leyendo:

· Senadora paraguaya amenaza a Mbappé: “Metimos a Ronaldinho en la cárcel y puedo presentar cargos en tu contra”

· Kylian Mbappé arremete contra senadora paraguaya: “Mujer despreciable e indigna de su cargo”

· Orlando Gil, el arquero héroe de Paraguay que vendió todo lo que tenía para salvar a su hijo