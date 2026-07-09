Mundial 2026 registra un promedio récord de 65,000 espectadores en los estadios por partido

El Mundial 2026 está rompiendo todos los récords. La FIFA desveló un informe con cifras descomunales que consolidan a esta edición como la más masiva, tecnológica y viral en la historia del fútbol. Con los estadios norteamericanos operando a su máxima capacidad, el torneo ha logrado dejar registros como más del 99 % de ingreso en los estadios.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el organismo rector, la ocupación hotelera y de estadios registra una media de asistencia del 99.7%, mientras que más de 6,25 millones de hinchas han ingresado a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

La asistencia media se sitúa por encima de los 65,000 fanáticos por partido, un hito impulsado por la gran capacidad de las infraestructuras de la NFL utilizadas para el certamen.

El fenómeno viral en las redes

En el plano digital, el torneo acumula ya la astronómica cifra de 20,000 millones de visualizaciones de video a través de las distintas plataformas oficiales de la FIFA.

Curiosamente, el contenido con mayor repercusión del evento no ha sido un gol, sino una celebración: el tradicional “remo vikingo” de la Selección de Noruega, que se ha convertido en un fenómeno global sumando 172 millones de reproducciones en TikTok.

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