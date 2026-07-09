Cómo lavar frutas y verduras en EE.UU. para evitar bacterias y parásitos

Una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Estados Unidos ante el brote de cyclosporiasis que registran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC (con 145 casos en 17 estados hasta mediados de junio) es el manejo seguro de alimentos y el agua, que son las principales causas de contaminación. Te explicamos paso a paso cómo desinfectar las verduras y frutas con los métodos seguros en EE.UU.

El Dr. Carlos del Río, jefe del Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de Emory, destaca la importancia de lavar verduras y frutas. La precaución se extiende incluso a los empaques que digan “ya viene lavada”.

Del Río sostiene que es clave volver a lavarlas en casa. Además, aconseja hervir el agua que se va a tomar en el hogar: “No tomar agua de la llave directamente, sino hervirla antes de consumirla”.

¿Cómo se contaminan las frutas y verduras de cyclosporiasis?

La experta en enfermedades transmitidas por alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Glenda Lewis, explica en términos generales que los productos frescos se pueden contaminar en cualquier fase de la cadena de producción hasta que llegan a manos del consumidor.

Las fuentes de contaminación son la tierra, el fertilizante o el agua, como es el caso de la ciclosporiasis. Tampoco se descarta que ocurra durante la preparación de los alimentos, por lo que la higiene es la mejor aliada para prevenir.

Estudios científicos y expertos hacen énfasis en el lavado como medida preventiva, no como una esterilización; por lo que, como complemento, se sugiere una correcta refrigeración, un manejo adecuado de alimentos crudos y una manipulación higiénica.

Cómo desinfectar las frutas y verduras

Los CDC recomiendan extremar las medidas de higiene en la cocina y adoptar prácticas de manipulación de alimentos seguras que incluyen cosas sencillas como lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar a cocinar. También es importante seguir estos pasos:

Lavar con agua corriente: dado que una de las formas de contagiarse de la ciclosporiasis es a través del consumo de alimentos contaminados, es indispensable lavar cuidadosamente las frutas y verduras con agua corriente de la llave o agua limpia antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas.

dado que una de las formas de contagiarse de la ciclosporiasis es a través del consumo de alimentos contaminados, es indispensable lavar cuidadosamente las frutas y verduras con o agua limpia antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas. Restregar los productos firmes: como previsión adicional, es prudente restregar las frutas y verduras duras, como los melones y pepinos , con un cepillo para productos frescos limpio.

como previsión adicional, es prudente restregar las frutas y verduras duras, como los y , con un cepillo para productos frescos limpio. Retirar partes dañadas: para evitar intoxicaciones alimentarias , se recomienda en este y todos los casos retirar las partes dañadas de las frutas y verduras antes de consumirlas. Este consejo también aplica a la hora de seleccionar los productos: evita elegir los que tengan un maltrato evidente.

para evitar , se recomienda en este y todos los casos retirar las partes dañadas de las frutas y verduras antes de consumirlas. Este consejo también aplica a la hora de seleccionar los productos: evita elegir los que tengan un maltrato evidente. Secar los alimentos: como precaución extra, se deben secar las frutas y verduras con una toalla de tela o de papel para reducir las bacterias que aún estén presentes.

como precaución extra, se deben secar las frutas y verduras con una toalla de tela o de papel para que aún estén presentes. Refrigeración rápida: otro dato importante es que, una vez desinfectadas, se deben refrigerar y comer en un lapso no mayor a dos horas.

¿Qué es la cyclosporiasiss y cómo se contagia?

En una entrevista a Univisión, Del Río explica que la ciclosporiasis es una infección parasitaria causada por el parásito Cyclospora.

“Se encuentra presente en agua contaminada con materia fecal. De esta manera, el agua contaminada puede llegar a afectar nuestras verduras, frutas y legumbres”, agrega.

Aclara que no es la única manera de contaminarse, ya que puede ocurrir en el agua donde los niños o los adultos están nadando o jugando, como en parques de diversión con resbaladillas de agua o en piscinas públicas. De esta forma, la Cyclospora infecta a la persona cuando toma el agua o consume un alimento contaminado.

Síntomas de alerta: más allá de una diarrea común

El principal signo de contaminación es una diarrea persistente que no se quita inmediatamente. Además, también se presenta dolor estomacal y vómito.

Si tienes una diarrea que ha durado muchos días o que se va y regresa, es importante que esa persona, ya sea un niño o un adulto, vaya a su médico tratante para que lo examinen, se hagan las pruebas de laboratorio necesarias y, en caso de confirmar Cyclospora, le den el tratamiento con antibióticos adecuado, concluye el experto.

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