 ¿Cloro, microondas o vinagre? El único método que de verdad elimina las bacterias de tu cocina

Las esponjas y los trapos de cocina son un foco de bacterias y microbios si no los desinfectamos de manera regular. Existen muchas formas de hacerlo; sin embargo, hay métodos más seguros que otros. Por ello, presentamos las pruebas de laboratorio de los cuatro ingredientes más utilizados para descubrir cuáles son los más efectivos para tu salud.

La esponja para fregar platos se puede lavar con agua y jabón, agua oxigenada, cloro, el famosísimo vinagre, ozono o el horno de microondas. El experimento presentado por el creador de contenido Nicolás Sastré consistió en cortar la esponja en trozos para someterla a diferentes pruebas.

Lo cierto es que la primera muestra de una esponja desgastada (con más de un mes sin ser desinfectada) muestra signos de estar “superpodrida”.

No dejes que las bacterias invadan tus recetas. Analizamos la eficacia del agua oxigenada y el ozono frente a los métodos tradicionales. Mantener tu cocina libre de microorganismos es el primer paso para una nutrición basada en ciencia. Mira el paso a paso para desinfectar tus esponjas correctamente. Crédito: Shutterstock

El experimento: desafiando a las bacterias

Sin lavar: un trozo se dejó tal cual para ver cuántas bacterias tiene sin ningún proceso de limpieza. Agua y jabón: lavado profundo con jabón para trastes. Esto se debe hacer siempre antes de cualquier método de desinfección. Vinagre: uso de vinagre concentrado (sin diluir) durante más de media hora. Agua oxigenada: aplicación directa, sin diluir, durante 10 minutos. Cloro: una dilución de una parte de cloro por nueve de agua (aprox. 100 ml por litro de agua). Horno de microondas: se introduce la esponja húmeda durante minuto y medio. Ozono: inmersión en agua con ozono durante 10 minutos.

Los resultados: ¿Qué método realmente funciona?

Tras dejar las muestras en incubación por 48 horas, estos fueron los resultados:

Sin desinfectar y agua con jabón: como era de esperar, se ven muchísimas bacterias . Esto demuestra que no es suficiente solo lavar con agua y jabón . Importante: nunca dejen la esponja dentro del jabón. Lo contaminan, ya que las bacterias crecen en el jabón .

como era de esperar, se ven muchísimas . Esto demuestra que . Importante: nunca dejen la esponja dentro del jabón. Lo contaminan, ya que las . Horno de microondas: crecieron pocas bacterias. Es un buen método, pero en esponjas muy contaminadas se recomiendan más de 2 minutos , ya que algunas esporas bacterianas sobreviven a tiempos menores.

crecieron pocas bacterias. Es un buen método, pero en esponjas muy contaminadas se recomiendan , ya que algunas sobreviven a tiempos menores. Ozono: un clasico de la desinfección, como siempre, el ozono destruyó todo . Es muy eficaz.

un clasico de la desinfección, como siempre, el . Es muy eficaz. Vinagre: Aunque es muy popular en redes sociales el vinagre, las pruebas demostraron que es efectivo. No logró eliminar la carga microbiana de forma efectiva.

Aunque es muy popular en redes sociales el vinagre, las pruebas demostraron que es efectivo. No logró de forma efectiva. Agua oxigenada y cloro: ambos productos son excelentes. El agua oxigenada es muy buena, pero el cloro sigue siendo el ganador en potencia desinfectante.

En las muestras donde se buscaron bacterias coliformes (asociadas a restos fecales), la esponja sin lavar presentó demasiados microorganismos, incluyendo probable E. coli, explica el experto. Mientras que el microondas fue muy eficiente, el ozono impecable, y el agua oxigenada con cloro eliminaron todo. El vinagre no fue para nada efectivo y se notó presencia de posibles Pseudomonas aeruginosa.

¿Qué método utilizaría para mantener una alimentación saludable y una cocina segura?

Mantener la higiene de las esponjas y trapos de cocina no es complicado, solo debes tomar algunas previsiones, como meter la esponja al microondas por minuto y medio, a diario. Primero se debe lavar con agua y jabón, enjuagar y meterla siempre húmeda. Importante hacer esto sin dejar pasar más de dos días sin hacerlo.

Una vez a la semana, sumerge la esponja de 10 a 15 minutos en cloro (dilución 1:10) o en agua oxigenada al 3%. Usa lo que te salga más barato, ambos son excelentes.

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