Dos guatemaltecos se declaran culpables en Texas de tráfico de personas ligado a tragedia en Chiapas

Dos guatemaltecos se declararon culpables ante una corte federal de Texas de participar en una red de tráfico de personas relacionada con un accidente migratorio más mortal registrado en México en los últimos años, ocurrido en diciembre de 2021 en el estado sureño de Chiapas, donde murieron 55 migrantes.

El Departamento de Justicia nformó que Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26, se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 de cargos federales por tráfico de personas. Ambos podrían recibir una condena máxima de cadena perpetua y conocerán su sentencia el próximo 6 de octubre de 2026.

La investigación de las autoridades estadounidenses relaciona a los acusados con una organización que reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba grandes cantidades de dinero por trasladarlos hacia Estados Unidos y utilizaba rutas y métodos de transporte de alto riesgo a través de México.

La tragedia del tráiler en Chiapas que expuso la red

El caso está vinculado al accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba al menos 166 migrantes volcó y se impactó contra un puente cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El saldo del accidente fue de 55 personas muertas y más de 100 heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba una adolescente guatemalteca de 16 años. La mayoría de los fallecidos eran ciudadanos de Guatemala, aunque entre los sobrevivientes y lesionados también había personas originarias de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador.

Testigos del accidente relataron que los migrantes viajaban en condiciones extremas dentro del remolque, donde permanecían prácticamente de pie debido al reducido espacio. Tras el choque, imágenes del lugar mostraron la magnitud de la tragedia, con cuerpos esparcidos en la zona del impacto.

Red de tráfico trasladaba migrantes en vehículos peligrosos

Durante el proceso judicial, los acusados admitieron que la organización operaba como una estructura dedicada al traslado ilegal de personas desde Guatemala hacia Estados Unidos.

La red utilizaba diferentes medios de transporte, incluidos recorridos a pie, microbuses, camiones utilizados para transportar ganado y tráileres, según la información presentada ante el tribunal.

Uno de los aspectos más graves de la investigación fue la utilización de menores migrantes no acompañados dentro del esquema. Los responsables les proporcionaban instrucciones y respuestas preparadas para que pudieran contestar preguntas de autoridades migratorias estadounidenses en caso de ser detenidos durante el trayecto.

El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, comparó el funcionamiento de la organización con una cadena de suministro, al señalar que los traficantes reclutaban personas en Guatemala, recibían pagos y posteriormente las trasladaban en vehículos sin importar las condiciones de seguridad.

“Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, señaló el funcionario.

Detenciones y otros integrantes de la organización

Jorge Agapito Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Por su parte, Oswaldo Manuel Zavala Quino fue uno de los cinco acusados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar cargos ante la justicia federal estadounidense.

Antes de las declaraciones de culpabilidad de julio de 2026, otros tres integrantes de la presunta red ya habían aceptado su participación en los hechos.

Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, se declararon culpables en junio de 2026, mientras que Daniel Zavala Ramos, de 41 años, hizo lo mismo en abril del mismo año. Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025.

Un sexto acusado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, mantiene cargos pendientes ante la justicia estadounidense.

Las sentencias para Quino Canil De Zavala y Chitic fueron programadas para el 9 de septiembre de 2026. Ambos enfrentan también una posible pena de cadena perpetua y multas de hasta 250 mil dólares.

Autoridades estadounidenses califican el caso como explotación de migrantes

El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los integrantes de la red aprovecharon la vulnerabilidad de los migrantes al violar las leyes migratorias estadounidenses y poner en riesgo sus vidas.

El funcionario señaló que los responsables buscaban aumentar sus ganancias al transportar a más de 100 hombres, mujeres y niños dentro de un tráiler, una práctica que terminó provocando consecuencias mortales.

El director en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John Condon, indicó que el caso demuestra que los traficantes de personas priorizan sus beneficios económicos sobre la seguridad de quienes trasladan.

Condon destacó que los migrantes enfrentan riesgos como temperaturas extremas, falta de ventilación y condiciones peligrosas durante los trayectos organizados por estas redes criminales.

Investigación internacional contra tráfico humano

La investigación fue desarrollada por HSI con apoyo de autoridades de México y Guatemala, como parte de la Joint Task Force Alpha, una iniciativa conjunta del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para combatir organizaciones dedicadas al tráfico de personas en América.

El caso también forma parte de la Operation Take Back America, un programa impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense para combatir redes criminales y reforzar acciones contra delitos relacionados con migración irregular.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el proceso judicial contra los integrantes restantes de la organización continuará mientras avanzan las investigaciones sobre una de las redes de tráfico humano vinculadas a una de las mayores tragedias migratorias ocurridas en México.

Sigue leyendo: