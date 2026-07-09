Trump desafía fallo del Supremo y pide revisar la ciudadanía por nacimiento

Donald Trump anunció que buscará llevar nuevamente ante el Tribunal Supremo el tema de la ciudadanía por nacimiento, luego de que un juez determinara que limitar ese derecho va en contra de la Constitución de Estados Unidos.

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que pedirá una audiencia de manera inmediata y lanzó fuertes críticas contra la resolución judicial.

“Solicitaré INMEDIATAMENTE una nueva audiencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta aberración jurídica destruirá a Estados Unidos si no modifican su decisión, que es una absoluta locura”, escribió.

Según Trump, desde que el Supremo fallara el 30 de junio contra su orden ejecutiva para restringir este derecho de ciudadanía, “están colocando letreros y vallas publicitarias por toda la frontera sur y en México anunciando la ciudadanía por derecho de nacimiento, con ofertas de ‘partos a partir de 4,000 dólares'”.

Fallo contra decreto de Trump

El Supremo de Estados Unidos falló contra el decreto de Trump que limitaba la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense al ser hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

“Además, están apareciendo carteles similares por todo nuestro país. Esta estafa generará miles de millones de dólares de forma ilegal, otorgando la ciudadanía a cualquiera que esté dispuesto a pagar”, dijo Trump en su alegato para pedir a la Corte Suprema revisar su decisión.

El presidente de Estados Unidos cree que la decisión del Supremo “será, con diferencia, la principal vía para obtener la ciudadanía, permitiendo después que el resto de la familia se una al beneficiario”: “Es insostenible”, añadió.

Supremo mantiene ciudadanía por nacimiento

El dictamen del Supremo reconoció que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera indocumentada o temporal están sujetos a la jurisdicción” por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona, existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos, que nazca dentro de la nación.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

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