Uno de cada 3 latinos en EE.UU. dice haber sido discriminado por su origen, revela encuesta

Una nueva encuesta del Pew Research Center reveló que una parte importante de la población hispana en Estados Unidos continúa enfrentando experiencias de discriminación relacionadas con su origen, su identidad cultural y el uso del idioma español.

El estudio señala que uno de cada tres latinos, que representa el 34%, aseguró haber sido tratado de manera discriminatoria durante el último año por una persona que no era hispana, debido a su origen latino. Además, el 29% de los encuestados afirmó haber recibido críticas o comentarios negativos por hablar español.

Entre las experiencias reportadas, cerca de uno de cada cuatro hispanos indicó que alguien les dijo que “deberían volver a su país”, una expresión que, según el análisis del centro de investigación, forma parte de situaciones de rechazo o exclusión que algunos latinos han enfrentado en Estados Unidos.

La identidad latina y las oportunidades en Estados Unidos

El informe del Pew Research Center también analizó cómo los hispanos perciben el impacto de su identidad en su vida diaria y en sus posibilidades de avanzar dentro de la sociedad estadounidense.

Un 33% de los participantes considera que ser latino perjudica “mucho o algo” sus oportunidades para salir adelante en Estados Unidos. En contraste, un 26% cree que su identidad latina representa una ventaja o les ayuda “mucho o algo” para progresar.

Al mismo tiempo, la mayoría de los hispanos considera que su origen tiene un peso importante dentro de su identidad personal. Más de seis de cada 10 encuestados, equivalente al 61%, dijeron que ser latino es “extremadamente” o “muy” importante para definir quiénes son.

Solo un 17% señaló que su identidad latina tiene poca o ninguna importancia en su vida personal.

La población hispana crece y gana peso político

La encuesta se publica en un momento en que la comunidad latina tiene una presencia cada vez mayor en Estados Unidos. De acuerdo con el Pew Research Center, la población hispana casi se duplicó entre el año 2000 y 2024, al pasar de 35.3 millones de personas a aproximadamente 68 millones.

In 2025, 34% of U.S. Hispanics say they personally experienced discrimination or were treated unfairly because of their Hispanic background by someone who is not Hispanic. pic.twitter.com/6eR2Rghrre — Pew Research Center (@pewresearch) July 9, 2026

Este crecimiento demográfico también ha aumentado la relevancia política del voto latino, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando el entonces candidato republicano Donald Trump obtuvo el respaldo del 48% de los votantes hispanos, una cifra histórica para un candidato republicano en tiempos recientes.

Por su parte, la demócrata Kamala Harris recibió el apoyo del 51% del electorado latino, según datos recopilados por el propio Pew Research Center.

Diferencias políticas dentro de la comunidad latina

El estudio encontró que la comunidad hispana mantiene una diversidad de posiciones políticas. Actualmente, solo 18% de los latinos se identifican como republicanos, mientras que 31% se consideran demócratas y otro 31% se describen como independientes.

La encuesta también mostró diferencias entre los latinos que apoyaron a Trump y quienes votaron por Harris respecto a la importancia que otorgan a su identidad cultural.

Entre los votantes de Trump, 42% considera que ser latino es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad. En cambio, esa cifra aumenta al 69% entre quienes respaldaron a Harris.

Distintas visiones sobre la solidaridad entre latinos

El reporte del Pew Research Center también examinó cómo los hispanos perciben la responsabilidad de apoyar o preocuparse por otros miembros de su comunidad.

Entre los votantes de Donald Trump, 61% afirmó que nunca o casi nunca siente una responsabilidad de cuidar a otros latinos en Estados Unidos. En contraste, entre quienes votaron por Kamala Harris, 48% dijo sentir esa responsabilidad “extremadamente” o “muy frecuentemente”.

Además, el 57% de los votantes de Trump señaló que los problemas que afectan a otros latinos no les impactan directamente. En el grupo de votantes de Harris, la percepción fue diferente: 75% afirmó que lo que ocurre con otros integrantes de la comunidad latina les afecta “mucho” o en una “cantidad considerable”.

El estudio refleja las distintas experiencias, percepciones y divisiones internas dentro de una comunidad que continúa creciendo en Estados Unidos y que mantiene un papel cada vez más relevante en la vida social, económica y política del país.

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