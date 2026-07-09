Julieta Venegas dará un concierto gratuito por el Taste of Chicago

Desde este miércoles inició una de las ferias gastronómicas más reconocidas en los Estados Unidos, el Taste of Chicago, en su edición número 46, en la cual contarán con una presentación de lujo. Se trata de la cantante Julieta Venegas, quien se presentará en el día de clausura del evento de manera gratuita, como todos los artistas que dirán presente, según la información del portal Telemundo.

Durante todos estos días, el Grant Park será el epicentro de la degustación y presentación de distintos tipos de comida con decenas de vendedores. Asimismo, los que asistan podrán disfrutar de shows artísticos sin costo adicional, un plus para dirigirse a estas instalaciones entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m. (hora local).

La cantante mexicana se subirá al escenario el domingo, 12 de julio, a las 7:00 p.m., de acuerdo a la información oficial, en lo que será el último día del evento.

Esta será una buena oportunidad para que todas las personas que no pudieron adquirir su entrada para el concierto de Venegas el sábado en el Avondale Music Hall, donde se agotaron las entradas, puedan ir y disfrutar de la música y la melodiosa voz de la veterana cantante.

Además de Julieta Venegas, también hay algunos grupos musicales y artistas, que asistirán a sumar a este festival, como: Common, Original Koffee, Beach Bunny y Babyface.

Otras actividades que se realizarán en el Taste of Chicago

Esta edición del festival va mucho más allá de una diversidad gastronómica y eventos musicales, debido a que contará con otras actividades.

Entre ellas, se pueden destacar: una rueda de observación, un espectáculo de fuegos artificiales y de luces con drones, un área familiar, clases de baile gratis, conversaciones con un chef, un mural del artista de grafiti Sentrock.

Se esperan incluso más actividades, en una edición número del Taste of Chicago que cuenta con una gran variedad de cosas para que los ciudadanos de Chicago puedan compartir y entretenerse.

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