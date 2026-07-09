“Hacks”, de HBO, se convierte en la comedia con más nominaciones a los Emmy en la historia

Este miércoles 8 de julio, se anunció la lista oficial de nominados para los Premios Emmy y la segunda serie más nominada de la edición resultó ser “Hacks”. Con estas 24 nominaciones obtenidas, se han convertido en la serie de comedia con más nominaciones en la historia de estos premios.

Las 24 nominaciones las recibió la quinta temporada de la serie de HBO, la cual también da un cierre oficial a la historia que comenzó a ser contada en el 2021. Antes de esto, el récord lo tenían “The Bear”, serie original de Hulu, y “The Studio”, serie de Apple TV, con 23 nominaciones cada una.

El récord llama más la atención porque lograron ese número de nominaciones con su quinta y última temporada. La última temporada en obtener mayor cantidad de nominaciones fue “Schitt’s Creek” con 15 nominaciones.

Con las cuatro temporadas anteriores, “Hacks” había logrado alcanzar entre 14 y 17 nominaciones a los Emmy, por lo que también significa un récord para la misma serie. En el 2024, por ejemplo, “Hacks” ganó un Emmy como la Mejor Serie de Comida.

Más allá de las categorías en las que están presentes, en las últimas ediciones de los Emmy la actriz Jean Smart ha logrado llevarse el premio a Actriz Principal en Serie de Comedia cuatro veces, es decir, en cada una de sus temporadas.

Jean Smart interpreta a Deborah Vance, una veterana comediante que reside en Las Vegas, Nevada, y que necesita comenzar su relación con una joven comediante para poder continuar con su carrera. El papel protagónico lo comparte con Hannah Einbinder, quien interpreta a Ava en esta ficción.

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