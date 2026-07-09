“The Pitt” arrasa y encabeza la carrera por los Emmy

La temporada de premios en la televisión ya tiene a su principal favorita. La Academia de la Televisión de Estados Unidos dio a conocer este miércoles las nominaciones para la edición número 78 de los premios Emmy y “The Pitt” quedó al frente de la competencia gracias a la mayor cantidad de postulaciones para la ceremonia que se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La serie médica, protagonizada por Noah Wyle, se convirtió en la producción más nominada del año y confirmó el gran momento que atraviesa desde su estreno. Muy cerca aparecen “Hacks”, de HBO Max, con 24 candidaturas, y “Widow’s Bay”, de Apple TV, que recibió 19 menciones.

“The Pitt” domina las principales categorías

Además de competir por el premio a Mejor Serie Dramática, “The Pitt” consiguió una importante presencia en las categorías de actuación. Noah Wyle buscará el reconocimiento como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática, mientras que Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell fueron nominados como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática.

En la categoría femenina de reparto, la producción también logró una destacada representación con Taylor Dearden, Fiona Dourif, Katherine LaNasa y Sepideh Moafi, quienes buscarán quedarse con la estatuilla.

Por su parte, “Hacks” volverá a disputar el premio a Mejor Serie de Comedia. Jean Smart recibió una nueva nominación como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia y Paul W. Downs figura entre los aspirantes al galardón de Mejor Actor de Reparto en ese mismo género.

“Widow’s Bay” también se abre paso

Otra de las producciones que destacó en el anuncio fue “Widow’s Bay”. La serie competirá por el Emmy a Mejor Serie de Comedia y sumó candidaturas para Matthew Rhys como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, Stephen Root como Mejor Actor de Reparto y Dale Dickey junto con Kate O’Flynn en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

La Academia de la Televisión de Estados Unidos también confirmó que Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia. La actriz y productora hará historia al convertirse en la primera mujer que presenta los premios Emmy desde que Jane Lynch asumió ese papel en 2011.

Con las nominaciones ya definidas, la cuenta regresiva hacia la gala comenzó oficialmente y “The Pitt” parte como la producción que intentará convertir su amplio respaldo entre los votantes en el mayor número de estatuillas de la noche.

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