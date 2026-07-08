Justin Verlander anunció que se retirará del béisbol profesional

El legendario lanzador Justin Verlander anunció oficialmente este miércoles que se retirará del béisbol profesional al concluir la temporada 2026. A sus 43 años, el derecho pone fecha de caducidad a una de las trayectorias más dominantes y con boleto asegurado al Salón de la Fama de Cooperstown.

“Nunca quise jubilarme por un hito, un número o una fecha en el calendario. Quería que el partido me dijera cuándo llegara el momento. En los últimos meses, me he dado cuenta de que ha llegado el momento. Es apropiado que pueda terminar donde empezó todo: con los Detroit Tigers”, expresó Verlander.

Siendo el pelotero de mayor edad activo en la Gran Carpa, el cuerpo le ha enviado señales claras a Verlander en este calendario. El lanzador solo ha podido registrar una apertura en lo que va de 2026 debido a una inflamación en la cadera izquierda que lo mandó a la lista de lesionados en abril. Aunque su regreso estaba pautado para el 21 de junio, sufrió una distensión en el tendón de la corva durante una sesión de bullpen que retrasó sus planes.

Las molestias físicas no son nuevas; en las últimas campañas su paso por los New York Mets, un breve regreso a los Astros y su estadía con los San Francisco Giants estuvieron condicionados por dolencias recurrentes en el hombro, el cuello, la zona torácica y la cadera. “Esta temporada me ha desafiado de formas que no había experimentado antes, tanto física como mentalmente”, admitió el veterano.

Una carrera de leyenda

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2004 por los Tigers, Verlander irrumpió con fuerza al ganar el Novato del Año de la Liga Americana en 2006. A partir de allí, construyó un legado titánico que se resume en números de época:

Estadísticas de por vida: Registra 266 victorias en temporada regular , una efectividad de carrera de 3.33 y 3.554 ponches (8.º en la historia de la MLB) en más de 3.571 entradas lanzadas.

, una efectividad de carrera de 3.33 y 3.554 ponches (8.º en la historia de la MLB) en más de 3.571 entradas lanzadas. Premios y coronas: Presume en su vitrina tres premios Cy Young (2011, 2019 y 2022), dos anillos de Serie Mundial con los Houston Astros (2017 y 2022) y el codiciado premio MVP de la Liga Americana en 2011 tras una campaña monstruosa de 24-5.

(2011, 2019 y 2022), dos anillos de Serie Mundial con los Houston Astros (2017 y 2022) y el codiciado premio MVP de la Liga Americana en 2011 tras una campaña monstruosa de 24-5. Impacto histórico: Su logro más asombroso llegó en 2022 cuando, a los 39 años y tras superar una cirugía Tommy John, ganó de forma unánime su tercer Cy Young con una efectividad de 1.75.

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