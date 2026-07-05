Confirmaron muerte de esposa e hija de ex MLB venezolano Eliezer Alfonzo

En la tarde de este domingo 5 de julio, se confirmó el trágico hallazgo sin vida de Patricia de Alfonzo Salazar y Eliana Alfonzo, esposa e hija del exgrandesligas y figura del béisbol venezolano Eliézer Alfonzo, según reseñó el canal venezolano VPItv.

Ambas se encontraban desaparecidas desde el pasado miércoles 24 de junio, luego de que dos devastadores terremotos sacudieran parte del territorio venezolano, haciendo estragos específicamente en el estado La Guaira, donde se provocó el colapso estructural del Hotel Eduard’s, lugar donde se hospedaban.

#AhoraVPItv | Recuperaron los cuerpos sin vida de la esposa e hija del exgrandeliga Eliezer Alfonso, quienes permanecían bajo los escombros del Hotel Edwards, en #LaGuaira, tras los terremotos del #24Jun.



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Desde el momento en que ocurrió el desastre, el “Matatán” se mantuvo en el sitio de la tragedia. Alfonzo se encontraba en la región costera cumpliendo sus funciones como mánager de los Delfines de La Guaira, equipo que precisamente ese miércoles tenía pautado un compromiso de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) frente a los Samanes de Aragua en el Estadio Fórum La Guaira.

Durante más de una semana de intensa búsqueda entre los escombros, el propio expelotero tuvo que liderar y tomar la iniciativa en múltiples ocasiones para agilizar las labores de rescate en la edificación caída. Lamentablemente, la tarde de este domingo las autoridades confirmaron la localización de los cuerpos sin vida.

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