NASA busca voluntarios para vivir un año aislados: requisitos para participar en la misión que simulará un viaje a Marte

La NASA abrió una nueva convocatoria para reclutar voluntarios que participen en una misión simulada de un año de duración, un proyecto que busca recrear las condiciones de aislamiento y trabajo que enfrentarán los astronautas durante futuras expediciones a la Luna y Marte.

La experiencia comenzará en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, y forma parte de la estrategia de la agencia para preparar misiones tripuladas de larga duración.

Aunque los participantes nunca abandonarán la Tierra, vivirán durante aproximadamente 12 meses en instalaciones especialmente diseñadas para reproducir los desafíos del espacio profundo. La información recopilada permitirá a los científicos estudiar cómo afecta el aislamiento prolongado al desempeño físico, mental y operativo de las tripulaciones, además de poner a prueba tecnologías y protocolos que podrían utilizarse en futuras misiones reales.

La iniciativa, denominada Moon and Mars Exploration Analog, representa una evolución de los programas de simulación de la NASA, al integrar en una sola misión diferentes escenarios que antes se analizaban por separado.

Una misión que simula el viaje y la vida en otro planeta

El nuevo programa combina 2 proyectos desarrollados previamente por la NASA: HERA (Human Exploration Research Analog) y CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). La unión de ambos permitirá estudiar de forma continua todas las etapas de una expedición, desde el supuesto viaje interplanetario hasta la permanencia en una base sobre la superficie de otro mundo.

En esta simulación, el hábitat HERA funcionará como si fuera la nave espacial encargada del traslado, mientras que el módulo CHAPEA recreará una base instalada en la Luna o Marte. Los voluntarios vivirán y trabajarán en espacios confinados, enfrentando restricciones similares a las que tendrían los astronautas en una misión real.

Además del aislamiento, los participantes deberán realizar actividades que imitan operaciones de exploración planetaria. Entre ellas se incluyen caminatas simuladas sobre la superficie marciana y recorridos en vehículos tipo rover para investigar zonas alejadas del hábitat principal.

El propósito es comprender cómo evoluciona el rendimiento humano cuando una tripulación permanece durante meses en un entorno donde los recursos son limitados, la comunicación puede presentar demoras y cada tarea requiere una planificación cuidadosa.

Toda la misión se desarrollará en el Centro Espacial de Houston. (Foto: Shutterstock)

¿Qué busca estudiar la NASA?

La agencia espacial pretende responder algunas de las preguntas más importantes para el futuro de la exploración espacial: cómo mantener la salud física y mental de los astronautas, cómo optimizar su rendimiento y qué tecnologías son necesarias para garantizar misiones exitosas de larga duración.

Durante el año que dure la simulación, los investigadores analizarán aspectos como la convivencia entre los integrantes de la tripulación, la capacidad para resolver problemas bajo presión, la administración de recursos y la respuesta ante escenarios operativos complejos.

Al mismo tiempo, la misión permitirá validar equipos, sistemas de soporte vital, procedimientos de trabajo y otras tecnologías que posteriormente podrían utilizarse en las misiones del programa Artemis y, eventualmente, en la primera expedición humana a Marte.

Toda la información obtenida se incorporará al Programa de Investigación Humana de la NASA, responsable de desarrollar estrategias para proteger la salud y el desempeño de los astronautas en viajes espaciales cada vez más prolongados.

Requisitos para participar en la convocatoria

La NASA explicó que los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos físicos, médicos y educativos antes de ser considerados para la misión.

Además de satisfacer los criterios establecidos por la agencia, los candidatos deberán superar un proceso de selección que incluye evaluaciones físicas y psicológicas, así como varias jornadas de entrevistas y pruebas especializadas.

La convocatoria está dirigida a personas dispuestas a permanecer durante un año en un entorno completamente aislado, colaborando con investigaciones que ayudarán a planificar futuras expediciones espaciales.

La agencia también busca candidatos con un fuerte interés en la exploración espacial y con la capacidad de adaptarse a situaciones exigentes, ya que la convivencia, la disciplina y el trabajo en equipo serán elementos fundamentales durante toda la experiencia.

Un paso más hacia la exploración de Marte

Aunque se trata de una misión terrestre, la NASA considera que este tipo de simulaciones son indispensables antes de enviar astronautas a destinos tan lejanos como Marte. Los riesgos asociados a un viaje de varios meses, sumados a la permanencia en un entorno hostil, requieren una preparación mucho más amplia que la utilizada en las misiones actuales hacia la Estación Espacial Internacional.

La misión, que comenzará en agosto de 2027, permitirá estudiar todo el ciclo de una expedición, desde el supuesto traslado hasta las operaciones científicas en la superficie y la convivencia cotidiana de la tripulación.

Con este proyecto, la NASA busca reducir los riesgos de las futuras misiones Artemis y avanzar en el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna como paso previo al mayor desafío de la exploración espacial moderna: llevar astronautas a Marte y mantenerlos allí de forma segura durante largos periodos.

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