Bad Bunny logra nueve nominaciones al Emmy por su show de medio tiempo del Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 quedó grabado en la memoria de muchos por diferentes motivos. Y ahora, meses después de su presentación, Bad Bunny volvió a relucir al conseguir una marca inédita en los Premios Primetime Emmy. El “Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” recibió nueve nominaciones, la cifra más alta obtenida por un show de este tipo.

Con ese resultado, el artista puertorriqueño superó el registro que mantenía desde 2017 el espectáculo encabezado por “Lady Gaga”, el cual había alcanzado seis candidaturas. En la edición de este año, además, la cantante y Ricky Martin participaron como invitados especiales durante la actuación de Bad Bunny.

Candidatura histórica para el espectáculo

Entre las nueve nominaciones destaca la de mejor especial de variedades (en vivo), una categoría en la que Bad Bunny figura como artista principal nominado. La transmisión, realizada por NBC, buscará quedarse con un reconocimiento que muy pocos espectáculos de medio tiempo han conseguido.

Hasta ahora, el único ganador en esa categoría ha sido el “Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show”, encabezado por “Dr. Dre”, “Snoop Dogg”, “Mary J. Blige”, “Eminem”, “Kendrick Lamar” y “50 Cent”, producción que obtuvo el Emmy hace cuatro años y convirtió en ganadores a todos sus artistas principales.

La presentación de Bad Bunny también mantiene una racha destacada. Se trata del séptimo espectáculo consecutivo del Super Bowl que consigue, al menos, una nominación en esa categoría. Antes lo lograron los shows protagonizados por Jennifer Lopez y Shakira en 2020, The Weeknd en 2021, el histórico espectáculo de hip-hop en 2022, Rihanna en 2023, Usher en 2024 y Kendrick Lamar en 2025.

Competencia con las principales ceremonias de premios

En la categoría de mejor especial de variedades (en vivo), el espectáculo del Super Bowl competirá frente a algunas de las transmisiones más importantes de la televisión estadounidense. Entre los nominados también aparecen la edición número 83 de los “Golden Globes”, la entrega 68 de los “Grammy Awards”, los “Oscars” y la edición 78 de los “Tony Awards”.

El reconocimiento llega pocos meses después de otro gran momento en la carrera del cantante. A comienzos de este año obtuvo tres premios Grammy gracias a “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que fue distinguido como álbum del año y mejor álbum de música urbana. Además, “EoO”, una de las canciones del disco, ganó el premio a mejor interpretación de música global. Durante la ceremonia, Bad Bunny recibió personalmente los galardones e hizo historia al convertirse en el primer artista en conquistar el premio al álbum del año con un trabajo completamente en español.

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