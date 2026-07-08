Premios Emmy 2026: lista oficial de nominados

Este miércoles 8 de julio, se anunció oficialmente la lista de nominados a los Premios Emmy 2026. Luego de meses de especulaciones, ya se conoce que las favoritas de este año para las tres academias estadounidenses independientes que se encargan de organizar esta premiación desde hace años.

La lista de nominados se dio un día después de que se informara que por primera vez en 15 años la ceremonia será presentada por una mujer. La elegida fue la actriz Mariska Hargitay, quien desde hace años ha estado al frente de la serie “Law & Order: SVU”. La ceremonia está programada para el 14 de septiembre de este año.

Para esta edición, se eligió entre 555 programas presentados; esta cifra es un 7,5% más baja que la recibida en la edición del año pasado. Los proyectos seleccionados son programas emitidos desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

Lista de nominados a los Premios Emmy

Serie Dramática

“The Diplomat” (Netflix)

“The Gilded Age” (HBO)

“A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO)

“Paradise” (Hulu)

“The Pitt” (HBO Max)

“Pluribus” (Apple TV)

“Slow Horses” (Apple TV)

“Your Friends & Neighbors” (Apple TV)

Actor Principal en Serie Dramática

Sterling K. Brown por “Paradise” (Hulu)

Gary Oldman por “Slow Horses” (Apple TV)

Mark Ruffalo por “Task” (HBO)

Rufus Sewell por “The Diplomat” (Netflix)

Noah Wyle por “The Pitt” (HBO Max)

Actriz Principal en Serie Dramática

Carrie Coon por “The Gilded Age” (HBO)

Chase Infiniti por “The Testaments” (Hulu)

Keri Russell por “The Diplomat” (Netflix)

Rhea Seehorn por “Pluribus” (Apple TV)

Zendaya por “Euphoria” (HBO)

Serie de Comedia

“Abbott Elementary” (ABC)

“The Bear” (FX)

“Hacks” (HBO Max)

“Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV)

“Nobody Wants This” (Netflix)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Shrinking” (Apple TV)

“Widow’s Bay” (Apple TV)

Actor Principal en Serie de Comedia

Yahya Abdul-Mateen II por “Wonder Man” (Disney+)

Steve Carell por “Rooster” (HBO Max)

Matthew Rhys por “Widow’s Bay” (Apple TV)

Jason Segel por “Shrinking” (Apple TV)

Martin Short por “Only Murders in the Building” (Hulu)

Actriz Principal en Serie de Comedia

Quinta Brunson por “Abbott Elementary” (ABC)

Ayo Edebiri por “The Bear” (FX)

Elle Fanning por “Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV)

Lisa Kudrow por “The Comeback” (HBO)

Jean Smart por “Hacks” (HBO Max)

Miniserie o Serie Antológica

Claire Danes por “The Beast in Me” (Netflix)

Sally Field por “Remarkably Bright Creatures” (Netflix)

Carey Mulligan por “Beef” (Netflix)

Sarah Pidgeon por “Love Story” (FX/FX on Hulu)

Sarah Snook por “All Her Fault” (Peacock)

Actor Principal en Miniserie o Serie Antológica

Riz Ahmed por “Bait” (Prime Video)

Jason Bateman por “Black Rabbit” (Netflix)

Charlie Hunnam por “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)

Oscar Isaac por “Beef” (Netflix)

Matthew Rhys por “The Beast in Me” (Netflix)

Miniserie o Serie Antológica

“All Her Fault” (Peacock)

“The Beast in Me” (Netflix)

“Beef” (Netflix)

“DTF St. Louis” (HBO Max)

“Love Story” (FX/FX on Hulu)

Reality de Competición

“Dancing With the Stars” (ABC)

“RuPaul’s Drag Race” (MTV)

“Survivor” (CBS)

“Top Chef” (Bravo)

“The Traitors” (Peacock)

Programa de Variedades

“The Daily Show” (Comedy Central)

“Jimmy Kimmel Live!” (ABC)

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO Max)

“The Late Show With Stephen Colbert” (CBS)

“Saturday Night Live” (NBC)

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