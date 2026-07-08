Rob Reiner recibe una nominación póstuma a los Emmy por su papel en “The Bear”

El actor y director Rob Reiner recibió una nominación en los Premios Emmy 2026 seis meses después de su muerte. Reiner fue nominado al premio al Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su interpretación del empresario Albert Schnurr en la cuarta temporada de “The Bear”.

Reiner actuó como invitado especial en la galardonada serie de FX interpretando a Albert Schnurr. “The Bear” rindió homenaje a Reiner en la última temporada de la serie cuando Ebra (Edwin Lee Gibson) llama por teléfono a Albert para compartir buenas noticias.

“Albert, ya estamos en marcha. Es perfecto. Te enviaré todos los documentos por correo electrónico de inmediato. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?”, dice Ebra por teléfono.

“Como desees”, respondió Ebra, haciendo referencia a la frase de Cary Elwes en la película de 1987 “The Princess Bride” , dirigida por Reiner. La nominación póstuma de Reiner se incluye en las ocho nominaciones que recibió “The Bear” en la 78.ª edición de los Premios Emmy. Entre las nominaciones destacadas de la serie se encuentra Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia (Ayo Edebiri).

Los cuerpos de Rob y su esposa, Michele Reiner fueron hallados en su casa en Brentwood, California, con múltiples heridas de arma blanca. Uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner de 32 años, fue arrestado como presunto responsable del asesinato de sus padres. Posteriormente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Nick, quien enfrentaba problemas de adicciones y de salud mental, se declaró inocente y permanece detenido a la espera de su juicio.

Jake y Romy, los otros hijos de Rob y Michele, publicaron un comunicado expresando su profundo dolor por la muerte de sus padres. “Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, declararon en un comunicado a TMZ.

El juicio de Nick Reiner por el doble asesinato se aplazó para septiembre y el acusado actualmente solicita acceso a un fideicomiso familiar de $1.5 millones para financiar su defensa.

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