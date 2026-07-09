Trump negó haber pedido a María Corina Machado que no viajara a Venezuela tras terremotos

El presidente Donald Trump rechazó las versiones de prensa que afirmaban que le pidió a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, no regresar a Venezuela en medio de la devastación por los terremotos del 24 de junio.

“Oh, no, no, para nada. No, ella es fantástica, ella es una persona maravillosa”, declaró Trump el miércoles ante los medios de comunicación mientras estaba a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su trayecto hacia la Base Militar Andrews.

Las afirmaciones del mandatario surgen tras publicaciones recientes de medios como The New York Times, que había divulgado que, durante un encuentro celebrado el viernes anterior, Trump aconsejó a Machado permanecer fuera de territorio venezolano por el momento. Según el diario, esta recomendación coincidía con la postura de otros funcionarios de la administración estadounidense.

Posteriormente, otras agencias de noticia que Machado intentó abordar un vuelo hacia el país sudamericano tras la emergencia por los terremotos, pero debió retornar a Washington D.C. Ante esto, el gobernante estadounidense declaró desconocer la ubicación actual de la dirigente y preguntó a los reporteros: “¿Regresó ella a Venezuela?”.

Declaraciones sobre la líder venezolana

Trump descartó cualquier oposición al retorno de la opositora, o desacuerdo con ella, y ratificó su percepción positiva, informó EFE.

“No le dije a nadie que no regresara (…) creo que ella es una persona, ella me dio el premio Nobel, verdad, así que cómo me puede caer mal”, manifestó. “Ella ganó el premio Nobel, ella dijo: ‘el único que debería ganar es Trump y yo no la conocía en lo absoluto (…) Ella dijo: ‘Trump resolvió ocho guerras’, lo cual es verdad, es decir, piensa en las guerras que resolví, guerras que habían estado ocurriendo por 30 años”.

Finalmente, el líder republicano reiteró su postura sobre la resolución de conflictos internacionales y el premio de la academia noruega.

“Yo resolví ocho guerras y cuando ella ganó el Nobel de la Paz ella dijo: ‘no puedo creer que lo gané, el único que debería ganar es Trump, pero yo diría que yo debería haber ganado ese premio más que nadie que alguna vez haya recibido el premio Nobel de Paz porque nadie resolvió guerras, yo resolví ocho”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Casa Blanca defiende la llamada de Trump a FIFA: “Logramos lo correcto con Balogun”

– La drástica orden de Trump para frenar de inmediato los negocios y visitas con España

– Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán tras romper la tregua con Teherán