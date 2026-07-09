Una cita en Nueva York cuesta 351 dólares, la más cara del país

Salir a cenar y al cine con alguien en Nueva York cuesta en promedio 351 dólares, la cifra más alta entre las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos, según un estudio de MoneyLion publicado el 8 de julio. La cena para dos con vino representa 171 dólares de ese total; el taxi de ida y vuelta suma 80 más, y el resto se reparte entre dos boletos de cine y las bebidas antes o después de la película.

Siete años en el primer lugar

El primer puesto no es nuevo. En 2019, un análisis de la tienda de renta de esmoquin The Black Tux ya ubicaba a Nueva York como la ciudad más cara del país para una cita, con 155.78 dólares. En 2021, la app Zoosk repitió el resultado con una fórmula parecida de cena, bebidas y cine, y volvió a poner a Nueva York en el primer lugar, esta vez con 150 dólares. La cifra de 2026 se acumula así al histórico que no hace sino señalar un dato conocido: Nueva York es, en términos generales, una de las ciudades más caras no solo en la Unión Americana, sino en todo el mundo.

¿Por qué 2026 pesa más que años anteriores?

Lo que cambió es el terreno debajo del ranking. La inflación en el área metropolitana de Nueva York subió 5.1% en los doce meses hasta mayo de 2026, el salto más alto desde febrero de 2023, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Dentro de esa cifra, comer fuera de casa subió 3.2% y la vivienda avanzó 4.8%, la misma presión que ya documentó El Diario NY sobre el costo de vida en la ciudad este año.

¿Cómo se reparte el gasto de la noche?

El estudio de MoneyLion combinó una cena de tres tiempos con vino y propina del 20%, dos boletos de cine, una cerveza, un cóctel y taxi de ida y vuelta, la misma fórmula en las 50 ciudades. Con esa vara, Nueva York queda por encima de Filadelfia (295 dólares), Washington D.C. (294) y Denver (291). Memphis cierra la lista con 129 dólares.

El cine añade su propia presión: un boleto nocturno estándar en Nueva York corre entre 21 y 23 dólares, frente a un promedio nacional de 16.08 dólares en 2026. El transporte es donde más se nota la diferencia con el resto del país: el taxi representa 80 de los 351 dólares, casi una cuarta parte del gasto total. Cambiar el taxi por el metro, o mover la cena fuera de Manhattan, son los ajustes que más reducen el total sin tocar comida ni película.

Ese mismo cálculo de ingreso necesario para sostener gastos discrecionales aparece en otro análisis de El Diario NY sobre cuánto hay que ganar para vivir cómodo en Nueva York y Nueva Jersey: cuando la renta ya absorbe tanto ingreso, una cena de 351 dólares deja de ser gasto ocasional.

Una curva nacional, no solo neoyorquina

Un índice de BMO Financial Group publicado en febrero encontró que el costo “todo incluido” de una cita promedio en Estados Unidos llegó a 189 dólares, un alza de 12.5% frente al año anterior, mientras la cantidad de citas por persona bajó de catorce a doce. Casi la mitad de los solteros encuestados dijo que salir con alguien ya no vale la pena. El liderazgo de Nueva York se inserta en esa misma curva: el resto del país también sale menos y gasta más cada vez que sale.

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