Cómo saber si tu salario está por debajo del mercado en EE.UU. y cuánto podrías estar perdiendo al año

Un trabajador que gana $45,000 al año podría dejar de percibir entre $5,000 y $12,000 dólares anuales si su salario quedó por debajo de los rangos que ofrece el mercado para su ocupación y experiencia. En un contexto de inflación y alto costo de vida, esa diferencia puede representar hasta $1,000 menos al mes para el presupuesto familiar.

De acuerdo con la Oficina del Censo, el ingreso medio anual de los trabajadores hispanos es de $50,430 dólares, frente a $63,360 del promedio nacional, lo que refleja una brecha estructural de más de $12,000 cada año. Esta diferencia explica la importancia de saber si tu sueldo está alineado con el mercado.

Por eso existen herramientas que permiten comparar salarios por ocupación, ciudad, experiencia y empresa, que analizan datos provenientes de la Oficina del Censo, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Talent.com, Glassdoor e Indeed.

En esta guía te explicamos cómo verificar si tu salario está por debajo del mercado, qué sectores ofrecen mejores sueldos y qué puedes hacer para negociar un aumento o buscar una oportunidad mejor remunerada.

Cómo comparar tu salario con los rangos del mercado

La forma más directa de saber si tu salario está por debajo del mercado es revisar cuánto pagan otras empresas por el mismo puesto en tu ciudad o estado. Portales como Talent.com agrupan miles de ofertas y estiman el salario medio por sector. Estos son algunos ejemplos:

Construcción y mantenimiento: salario medio $58,923 al año; un carpintero estándar gana unos $53,853

salario medio al año; un carpintero estándar gana unos Limpieza : salario medio $29,120 al año; quien está por debajo de los $26,000 probablemente no está recibiendo el mínimo de mercado

: salario medio al año; quien está por debajo de los probablemente no está recibiendo el mínimo de mercado Servicios alimentarios: salario medio $42,138 ; camarero alrededor de $31,200 , director de restaurante $43,330

salario medio ; camarero alrededor de , director de restaurante Comercio minorista y atención al cliente: salario medio $49,874; cajero unos $31,460 al año

Si tu salario anual está 10% o 20% por debajo de estos rangos en trabajos similares de tu zona, es una señal clara de que tu sueldo está rezagado y necesitas tomar medidas.

Ejemplos concretos: construcción, limpieza, restaurantes y oficina

En construcción, si un trabajador gana $42,000 al año como carpintero y el promedio del sector es casi $59,000, podría estar perdiendo más de $15,000 anuales frente a colegas en empresas mejor pagadas.

En limpieza, una persona que cobra $25,000 al año, frente a un promedio de $29,120, está casi $4,000 por debajo del mercado. Para muchas familias hispanas, esa diferencia significa varios meses de renta o parte importante del gasto en alimentos.

En restaurantes, un camarero que obtiene $26,000 cuando la referencia es $31,200 podría recuperar más de $5,000 cambiando a un establecimiento que respete los rangos. Lo mismo ocurre con cajeros y representantes de atención al cliente en comercio minorista, donde las tablas indican salarios algo superiores a los que muchas tiendas pagan.

Cinco señales de que tu salario está por debajo del mercado

Realizas tareas de coordinación o supervisión sin recibir un aumento acorde

Tu sueldo apenas ha subido pese a incrementos en salario promedio por hora a nivel nacional (más de $32.38 por hora en junio 2026)

en junio 2026) Nuevos empleados con menos experiencia reciben salarios similares o mayores

Ofertas de trabajo en tu ciudad para el mismo puesto anuncian sueldos más altos

Tu ingreso anual se mantiene cerca o por debajo del ingreso medio hispano cuando tus responsabilidades se parecen más a las de puestos que se ubican en el promedio nacional

En términos prácticos, tener un sueldo por debajo del promedio podría traducirse en dificultades adicionales para pagar renta, reducir deudas o enviar remesas al país de origen.

¿Qué puedes hacer si descubres que tu salario está rezagado?

El siguiente paso es usar la información de mercado de forma estratégica. La recomendación es armar un pequeño expediente con datos:

Capturas de pantalla de ofertas de empleo con rangos salariales para tu puesto

Comparaciones de salarios promedio del sector

Lista de tus tareas actuales, responsabilidades adicionales y logros recientes

Diferencia concreta entre tu sueldo actual y el rango de mercado que has identificado

Con ese material, puedes solicitar una reunión formal con tu supervisor o con el encargado de Recursos Humanos. En lugar de pedir “un aumento” en abstracto, planteas una revisión basada en datos: “Según estas tablas y anuncios, el mercado paga entre X y Y dólares al año por este mismo rol”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre salarios por debajo del mercado

¿Cuál es un rango ‘por debajo del mercado’ que se considera preocupante?

Si tu sueldo está 10% por debajo del rango que ofrecen la mayoría de empresas de tu sector y zona, ya hay una señal de alerta. A partir de 20%, la brecha puede considerarse claramente injusta.

¿Debo comparar mi salario con el promedio nacional o solo con datos hispanos?

Lo más útil es comparar con el promedio de tu sector y ciudad o estado. Saber que el ingreso medio hispano es de $50,430 frente a $63,360 nacional ayuda a entender la brecha, pero la negociación se basa en cuánto paga el mercado por tu puesto específico.

¿Qué pasa si mi empresa dice que no puede pagar más?

Puedes preguntar si existe un plan de incremento gradual, explorar ascensos internos o considerar otras empresas. En sectores como construcción, hostelería y atención al cliente, la movilidad entre empleadores puede reducir la brecha salarial.

¿Cuándo es el mejor momento para negociar?

Cerca de evaluaciones de desempeño, cuando se cierran presupuestos anuales o después de haber completado proyectos clave que puedas mostrar como resultados concretos.

¿Debo mencionar mi situación económica personal en la negociación?

Es más sólido centrar la conversación en datos de mercado, tus responsabilidades y tu desempeño. Puedes explicar cómo has asumido tareas adicionales. El argumento central debe ser profesional, no personal.

Conclusión

Un salario por debajo del mercado se traduce en años de menor acumulación de ahorro, dificultad para salir de deudas y menos margen para enfrentar emergencias. En 2026, con un ingreso medio hispano aún por debajo del promedio nacional, revisar tu salario es una forma concreta de proteger tu futuro financiero y el de tu familia.

Aunque muchas empresas no ajustarán sueldos de inmediato, contar con datos sólidos te permite negociar mejor, planear una transición laboral o buscar sectores donde el trabajo hispano esté mejor valorado y pagado.

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