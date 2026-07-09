Delta ofrecerá una opción más económica para viajar en primera clase

Delta Air Lines anunció una nueva categoría de boletos para quienes desean viajar en cabinas premium pagando menos. La reducción de precio, sin embargo, implica renunciar a varios beneficios que hasta ahora estaban incluidos en las tarifas de primera clase y otras cabinas de mayor categoría.

La aerolínea presentó tres nuevas tarifas ‘Basic’ para sus productos premium, una estrategia con la que busca ofrecer más alternativas a distintos tipos de viajeros.

¿Cuáles son las nuevas tarifas?

Las nuevas opciones anunciadas por Delta son:

-Delta First Basic, para primera clase.

-Delta Premium Select Basic, para la cabina Premium Select.

-Basic Business, la versión de menor costo para la cabina Delta One.

Los boletos ya están disponibles para su compra.

Según explicó Joe Esposito, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Delta, el objetivo es ampliar las opciones para los pasajeros.

“Esta expansión ofrece a los clientes más maneras de elegir la experiencia Delta que mejor se adapte a su viaje y una nueva forma de acceder a nuestros productos premium”, señaló en un comunicado.

¿Qué beneficios se pierden?

Aunque los pasajeros seguirán disfrutando de la misma experiencia a bordo que quienes pagan las tarifas premium tradicionales, las nuevas opciones incluyen varias restricciones.

Quienes compren alguno de estos boletos:

-Recibirán la asignación de asiento hasta después del check-in.

-Acumularán menos millas.

-Tendrán una franquicia reducida de equipaje documentado.

-No podrán acceder a mejoras de categoría (upgrades).

-No podrán realizar cambios de vuelo el mismo día.

-Los cambios o cancelaciones estarán sujetos al pago de una tarifa.

Además, quienes adquieran estos boletos necesitarán contar con una membresía Delta Sky Club o una tarjeta de crédito elegible para ingresar a las salas VIP de la aerolínea.

¿Qué conserva Basic Business?

Delta aclaró que los pasajeros que viajen con la tarifa Basic Business seguirán disfrutando de la experiencia completa a bordo de Delta One.

Esto incluye:

–Embarque en Zona 1.

-Asientos totalmente reclinables.

-Comidas premium.

-Servicio de toallas calientes.

-Ropa de cama.

-Kits de amenidades.

Sin embargo, la aerolínea informó que a partir del 18 de enero de 2027, estos boletos dejarán de incluir el acceso al área exclusiva de check-in de Delta One y a las salas Delta One Lounge, salvo que el pasajero tenga otra forma de ingresar mediante una membresía o beneficio adicional.

Hasta esa fecha, quienes compren la tarifa Basic Business seguirán disfrutando de esos beneficios mientras los clientes se adaptan a las nuevas reglas.

¿Dónde estarán disponibles?

Delta First Basic ya puede adquirirse para algunos vuelos operados por Delta dentro de Estados Unidos y en rutas hacia América Latina.

Por su parte, Delta Premium Select Basic y Basic Business también ya están a la venta, aunque los viajes con estas tarifas comenzarán a partir de septiembre en determinadas rutas nacionales y vuelos internacionales de larga distancia.

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