Delta ofrecerá una opción más económica para viajar en primera clase

La aerolínea lanzó nuevas tarifas para sus cabinas premium con precios más bajos, aunque los pasajeros deberán renunciar a varios beneficios

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Delta First Basic ya puede adquirirse para algunos vuelos operados por Delta dentro de Estados Unidos y en rutas hacia América Latina. Crédito: Kirk Fisher | Shutterstock

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Por  Raúl Rodríguez Cota

Delta Air Lines anunció una nueva categoría de boletos para quienes desean viajar en cabinas premium pagando menos. La reducción de precio, sin embargo, implica renunciar a varios beneficios que hasta ahora estaban incluidos en las tarifas de primera clase y otras cabinas de mayor categoría.

La aerolínea presentó tres nuevas tarifas ‘Basic’ para sus productos premium, una estrategia con la que busca ofrecer más alternativas a distintos tipos de viajeros.

¿Cuáles son las nuevas tarifas?

Las nuevas opciones anunciadas por Delta son:
-Delta First Basic, para primera clase.
-Delta Premium Select Basic, para la cabina Premium Select.
-Basic Business, la versión de menor costo para la cabina Delta One.

Los boletos ya están disponibles para su compra.

Según explicó Joe Esposito, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Delta, el objetivo es ampliar las opciones para los pasajeros.

“Esta expansión ofrece a los clientes más maneras de elegir la experiencia Delta que mejor se adapte a su viaje y una nueva forma de acceder a nuestros productos premium”, señaló en un comunicado.

¿Qué beneficios se pierden?

Aunque los pasajeros seguirán disfrutando de la misma experiencia a bordo que quienes pagan las tarifas premium tradicionales, las nuevas opciones incluyen varias restricciones.

Quienes compren alguno de estos boletos:
-Recibirán la asignación de asiento hasta después del check-in.
-Acumularán menos millas.
-Tendrán una franquicia reducida de equipaje documentado.
-No podrán acceder a mejoras de categoría (upgrades).
-No podrán realizar cambios de vuelo el mismo día.
-Los cambios o cancelaciones estarán sujetos al pago de una tarifa.

Además, quienes adquieran estos boletos necesitarán contar con una membresía Delta Sky Club o una tarjeta de crédito elegible para ingresar a las salas VIP de la aerolínea.

¿Qué conserva Basic Business?

Delta aclaró que los pasajeros que viajen con la tarifa Basic Business seguirán disfrutando de la experiencia completa a bordo de Delta One.

Esto incluye:
Embarque en Zona 1.
-Asientos totalmente reclinables.
-Comidas premium.
-Servicio de toallas calientes.
-Ropa de cama.
-Kits de amenidades.

Sin embargo, la aerolínea informó que a partir del 18 de enero de 2027, estos boletos dejarán de incluir el acceso al área exclusiva de check-in de Delta One y a las salas Delta One Lounge, salvo que el pasajero tenga otra forma de ingresar mediante una membresía o beneficio adicional.

Hasta esa fecha, quienes compren la tarifa Basic Business seguirán disfrutando de esos beneficios mientras los clientes se adaptan a las nuevas reglas.

¿Dónde estarán disponibles?

Delta First Basic ya puede adquirirse para algunos vuelos operados por Delta dentro de Estados Unidos y en rutas hacia América Latina.

Por su parte, Delta Premium Select Basic y Basic Business también ya están a la venta, aunque los viajes con estas tarifas comenzarán a partir de septiembre en determinadas rutas nacionales y vuelos internacionales de larga distancia.

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