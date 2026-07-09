Zohran Mamdani afirma que Egipto fue “robado” en partido contra Argentina en el Mundial 2026

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se unió a la polémica mundialista al afirmar que Egipto fue “robado” en su eliminación ante Argentina en los octavos del Mundial 2026, comentario que lanzó en plena conferencia sobre transporte público y que desató aplausos entre los asistentes.

La frase surgió cuando Mamdani enumeraba los beneficios de reducir tiempos de viaje en autobús. Entre ejemplos cotidianos, añadió que esos minutos extra permitirían a los neoyorquinos “acordar con los amigos que Egipto fue robado ayer contra Argentina”.

Fan de los deportes y con el humor que le caracteriza, Mamdani arrancó aplausos y risas entre los presentes.

Por su parte, la controversia sigue creciendo. La Asociación Egipcia de Futbol presentó una denuncia formal ante la FIFA para exigir una investigación sobre el arbitraje del francés François Letexier.

La molestia egipcia venía acumulada desde dos jugadas que cambiaron el rumbo del encuentro. La primera fue el gol anulado a Mostafa Ziko, que habría ampliado la ventaja africana.

El árbitro François Letexier invalidó la acción por una falta previa detectada por el VAR sobre Lisandro Martínez.

La segunda acción ocurrió instantes antes del tercer gol argentino. Un posible penal sobre Mohamed Salah no fue revisado. En esa misma jugada, MacAlister derribó sin balón en juego a otro rival egipcio.

Para Egipto, las jugadas tenían el mismo criterio que la falta que anuló su gol, pero esta vez el VAR no intervino.

Egipto cayó 3-2 tras haber estado 0-2 arriba en el Mercedes-Benz Stadium de Atalanta. Mientras tanto, Argentina ya piensa en su duelo de cuartos de final ante Inglaterra el 11 de julio, nuevamente en Atlanta.

Los ingleses llegan tras eliminar a la República Democrática del Congo y a México, mientras que la albiceleste viene de sufrir ante Cabo Verde y de sobrevivir al turbulento cruce con Egipto.



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