Comenzó la construcción del puente sobre el mar más largo de América Latina

Brasil dio el primer paso para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia. Esta semana comenzaron oficialmente las obras del puente Salvador-Itaparica, una estructura de 12,4 kilómetros que cruzará la Bahía de Todos los Santos y, una vez terminada, será el puente construido sobre el mar más largo de América Latina.

La obra conectará directamente la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, con la isla de Itaparica, eliminando gran parte de la dependencia de los ferris que hoy utilizan miles de personas cada día para cruzar la bahía.

Un viaje mucho más corto

Actualmente, quienes desean llegar desde Salvador hasta Itaparica deben utilizar un ferry o realizar un largo recorrido por carretera. Ambas opciones son económicas y tardan entre 40 y 60 minutos.

Con el nuevo puente, el tiempo de viaje se reducirá de forma considerable y mejorará la conexión con el sur del estado de Bahía, una región con gran actividad turística y económica. Las autoridades brasileñas esperan que el proyecto impulse el comercio, facilite el transporte de mercancías y atraiga nuevas inversiones.

Cómo será el puente

El puente tendrá:

12,4 kilómetros de longitud sobre el mar.

Cuatro carriles para vehículos.

Espacios para mantenimiento y sistemas modernos de seguridad.

Conexión directa entre Salvador y la isla de Itaparica.

Estará diseñado para soportar aproximadamente 28.000 vehículos diarios y alcanzará una altura máxima de 82 metros para permitir el paso de grandes buques con destino al puerto de Salvador.

El proyecto, valorado en 11.600 millones de reales (unos 2.000 millones de euros), será construido por un consorcio integrado por las empresas estatales chinas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

El cronograma oficial prevé que las obras concluyan en junio de 2031, aunque un proyecto de esta magnitud puede estar sujeto a ajustes durante su ejecución.

Un impulso para el turismo

Bahía es uno de los destinos más visitados de Brasil gracias a sus playas, su patrimonio histórico y su gastronomía.

La nueva conexión facilitará el acceso terrestre a Itaparica y a otras localidades del litoral sur del estado, lo que podría favorecer el crecimiento del turismo nacional e internacional, además de mejorar la movilidad de los residentes.

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