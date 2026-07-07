J Balvin sorprendió y se subió a la tarima de Bad Bunny en París

La segunda noche de Bad Bunny en París guardaba una sorpresa que nadie vio venir. Cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “Como un Bebé”, miles de asistentes entendieron que no se trataba de un momento cualquiera.

Desde lo alto del escenario apareció J Balvin, desatando una ovación inmediata en uno de los conciertos más comentados de la etapa europea del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

La aparición del colombiano confirmó que la buena relación entre ambos artistas sigue fortaleciéndose después de haber dejado atrás las diferencias que durante años alimentaron rumores dentro de la industria musical. Además, el reencuentro volvió a despertar las especulaciones de los seguidores sobre una posible colaboración inédita, algo que no ocurre desde hace más de seis años.

El repertorio que hizo estallar a los fanáticos

La presentación estuvo marcada por varios de los éxitos de “OASIS”, el EP que Bad Bunny y J Balvin publicaron en 2019 y que dio origen a canciones que todavía ocupan un lugar especial entre sus seguidores.

Después de interpretar “Como un Bebé”, los artistas continuaron con “Qué Pretendes” y “La Canción”, uno de los temas más emblemáticos del proyecto. La energía no disminuyó cuando Bad Bunny cedió el protagonismo a Balvin para que ofreciera un recorrido por algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos “Mi Gente”, “Loco Contigo”, “In da Getto” y “Qué Calor”.

La actuación en Francia representó el primer encuentro de ambos sobre un escenario desde diciembre de 2025, cuando sorprendieron al público durante un concierto en Ciudad de México con una reconciliación que puso fin a varios años de distanciamiento.

La historia detrás de su reconciliación

Aunque durante la promoción de “OASIS” ambos artistas se mostraban inseparables, el vínculo comenzó a enfriarse con el paso del tiempo. Las diferencias terminaron haciéndose públicas en 2023, cuando Bad Bunny lanzó “THUNDER Y LIGHTING”, incluida en el álbum “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”.

En la canción, el puertorriqueño canta: “Ustede’ me han visto, siempre ando con lo’ mismo’ / Mientra’ ustedes son amigo’ de to’ el mundo como Balvin”.

Tras la publicación del tema, J Balvin reaccionó durante una transmisión en vivo y expresó su desconcierto: “Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, dijo entonces.

Meses después llegó el esperado acercamiento en México. Allí, frente a más de 60,000 personas en el Estadio GNP Seguros, Balvin le dijo a Bad Bunny: “Y ahora, hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”.

El puertorriqueño respondió con un mensaje que selló la reconciliación: “Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo (…) La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”.

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