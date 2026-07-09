Haaland reconoce que será “realmente especial” enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

El destino le preparó un partido muy especial a Erling Haaland. La gran figura de Noruega enfrentará este sábado a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un duelo que marcará el partido más importante en la historia del futbol noruego y que, además, tiene un significado personal para el delantero del Manchester City.

En declaraciones recogidas durante la concentración de Noruega en Miami, Haaland reconoció que enfrentar a los Three Lions tiene un valor especial. “Es un partido especial, sí, sin duda. Para mí es muy especial, porque juego en Inglaterra y también nací allí”.

El goleador también dejó claro que el equipo es plenamente consciente de la magnitud del reto. “Es el partido más importante de nuestra historia y necesitamos estar al 100 %”.

?? | Erling Haaland afirma que los cuartos de final contra Inglaterra serán "súper especiales" por enfrentarse a varios de sus compañeros y rivales en la Premier League, además de ser el país en el que nació. pic.twitter.com/R3zpboQQNh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 9, 2026

Haaland aparece en los partidos grandes

Las palabras de Haaland llegan respaldadas por una actuación extraordinaria durante esta Copa Mundial.

El delantero suma siete goles en el torneo, solo uno menos que Lionel Messi y Mbappé, líderes de la carrera por la Bota de Oro con ocho anotaciones. Además, fue el gran protagonista de la histórica victoria sobre Brasil en los octavos de final con un doblete que eliminó por primera vez a la Canarinha en esa ronda desde 1990.

Su rendimiento confirma el extraordinario momento que vive desde hace varias temporadas. Con el Manchester City volvió a superar la barrera de los 30 goles durante la campaña y con Noruega ya es el máximo goleador histórico de la selección con 62 tantos en apenas 54 partidos.

Pero más allá de los números, esta Copa Mundial ha mostrado una versión todavía más completa del atacante. No solo está definiendo con una eficacia impresionante; también participa en la construcción del juego, fija constantemente a los defensores centrales rivales y abre espacios para que futbolistas como Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Jørgen Strand Larsen puedan explotar sus virtudes.

Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo ha convertido en uno de los grandes candidatos a conquistar la Bota de Oro y en el principal argumento ofensivo de una selección que está escribiendo la página más brillante de su historia.

Noruega quiere seguir haciendo historia

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken ya firmó la mejor participación mundialista de Noruega al alcanzar, por primera vez, los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Después de superar una complicada fase de grupos y protagonizar la gran sorpresa del torneo al eliminar a Brasil, el combinado escandinavo llega convencido de que puede competir frente a cualquier rival.

Solbakken también aprovechó la conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre un supuesto brote de enfermedades dentro de la concentración.

“Solo ha afectado al terapeuta manual Thomas Ødegaard. Es una historia tremendamente exagerada. Tenemos suficientes fisioterapeutas en el equipo para gestionarlo.”

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